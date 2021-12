Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã phối hợp với Công an TP Vinh (Nghệ An) bắt khẩn cấp Nguyễn Sỹ Dũng, người đứng đầu đường dây cho vay nặng lãi ở 30 tỉnh, thành.

Ngày 16/12, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã phối hợp với Công an TP Vinh (Nghệ An) khám xét trụ sở làm việc của Công ty TNHH Tân Tín Đạt tại số 78, đường Trưng Trắc, phường Đức Nghĩa (TP Phan Thiết) và tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Sỹ Dũng.

Nguyễn Sỹ Dũng năm nay 39 tuổi, ngụ Đô Lương (tỉnh Nghệ An), tạm trú 76, Tô Ngọc Vân, phường Hà Huy Tập, TP Vinh. Người này là Giám đốc Công ty TNHH Tân Tín Đạt.

Cơ quan công an cũng bắt Trần Văn Tấn (35 tuổi, ngụ Phan Thiết), quản lý chi nhánh Công ty TNHH Tân Tín Đạt tại Phan Thiết.

Cơ quan công an thu giữ giấy tờ tài liệu tại chi nhánh Phan Thiết của Công ty TNHH Tân Tín Đạt

Công an đã tạm giữ tang vật, đồ vật liên quan đến việc cho vay nặng lãi của công ty này.

Bước đầu, xác định văn phòng đại diện tại Phan Thiết đã cho vay bằng hình thức thế chấp tài sản để hưởng lãi suất với số tiền 15 tỷ đồng.

Cũng trong sáng nay 16/12, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét tại 51 điểm là văn phòng đại diện Công ty TNHH Tân Tín Đạt, ở 28 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cảnh sát đã bắt giữ 52 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay hơn 1.000 tỷ đồng với hơn 10.000 bị hại ở nhiều tỉnh, thành.

Mức cho vay lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm.

Ban Chuyên án đã phong toả 56 tài khoản liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu xác định, Công ty TNHH Tân Tín Đạt do đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1982), trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An làm giám đốc. Với vỏ bọc là doanh nghiệp tài chính nhưng bản chất là cho vay nặng lãi, lập nên các văn phòng ở 30 tỉnh, thành trong cả nước.

Để triệt phá đường dây này, Ban chuyên án đã dành nhiều thời gian, sử dụng công nghệ cao để truy vết vì các đối tượng chủ yếu thực hiện giao dịch qua điện thoại di động.

