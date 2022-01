Cơ quan chức năng đang điều tra vụ tài xế taxi bị một đối tượng nam vờ làm khách đi xe, dùng dao cứa cổ xảy ra tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đêm 14/1, anh N.K.H (lái xe taxi, SN 1977, trú tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) dừng xe tại khu chung cư trên địa bàn phường Trung Văn (Nam Từ Liêm) đón một nam thanh niên thuê chở đi.

Khi đến đoạn đường vắng, nam thanh niên lấy con dao mang theo người cứa vào cổ anh H.

Xe taxi của anh H

Trước tình huống bất ngờ, anh H. đã chống cự, mở cửa chạy ra ngoài, nam thanh niên trên cũng bỏ chạy.

Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân trình báo cơ quan công an và được đưa vào viện cấp cứu.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã nhanh chóng phối hợp, khẩn trương, tích cực điều tra làm rõ và đến 22h ngày 15/1 đã bắt giữ nghi can gây ra vụ cướp tài sản trên.

Đối tượng Lê Văn Trường (Ảnh: Công an cung cấp)

Đối tượng được xác định là Lê Văn Trường (SN 1991) trú tại xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Trường từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản vào năm 2012.

Đình Hiếu