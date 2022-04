Người dân làng nghề gỗ xã Hữu Bằng (Thạch Thất, Hà Nội) đã tự thành lập đội phòng cháy chữa cháy. Họ còn hoán cải xe ba bánh chở gỗ thành xe cứu hỏa để linh hoạt đi chữa cháy khắp làng.

Làng nghề Hữu Bằng (xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội) có hơn 4.000 hộ làm nghề gỗ, chiếm 75% tổng số hộ trong xã. Trung bình mỗi năm tại đây xảy ra từ 5 - 10 sự cố cháy nổ. Có những vụ cháy lan, thiêu rụi nhiều nhà xưởng, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Người dân trong xã đã nảy ra ý tưởng thành lập đội cứu hỏa cơ sở. "Lính phòng cháy” do người dân tự nguyện tham gia dập lửa khi sự cố cháy nổ xảy ra.

Các xưởng gỗ nằm sát nhau tại xã Hữu Bằng.

Bên trong nhà xưởng chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy.

Ông Lê Bá Du, Tổ trưởng tổ phòng cháy chữa cháy thôn Đông chia sẻ, nhiều năm trước, người dân trong xã rất xót xa khi nhìn cảnh các nhà xưởng bị hỏa hoạn thiêu rụi. Các hộ đã họp nhau lại, thành lập đội chữa cháy cơ sở và đóng góp tiền để tự xây bể chứa nước phòng cháy, thiết lập hệ thống ống dẫn nước chữa cháy đến từng ngõ.

“Chúng tôi tự góp tiền mua máy bơm nước, khi hỏa hoạn xảy ra thì chở đến nhà dân để xin hút nhờ phục vụ dập lửa. Đội chữa cháy cơ sở ban đầu rất sơ khai, mang tính tự phát”, Tổ trưởng tổ phòng cháy chữa cháy thôn Đông nói.

Đến nay, gần như mọi đường làng, ngõ xóm trong xã đều có đường ống nước cứu hỏa vươn tới. Toàn xã có 16 bể chứa nước ngầm với dung tích từ 25 – 50m3 để phục vụ công tác chữa cháy, ngoài ra thiết lập 3 giếng lấy nước tại 3 thôn.

Giếng nước cung cấp cho đường ống chữa cháy.

Các tổ chữa cháy thường xuyên kiểm tra máy bơm, sẵn sàng chữa cháy khi có sự cố.

Hệ thống ống dẫn nước cứu hỏa được bố trí khắp các ngõ.

“Tổ phòng chữa cháy cơ sở đã đông thành viên, với hơn 30 anh em sẵn sàng tham gia công tác chữa cháy. Mỗi khi có vụ cháy xảy ra, chúng tôi sẽ liên lạc với nhau qua nhóm Zalo chung. Chỉ cần báo địa chỉ, vài phút sau các thành viên sẽ sẵn sàng tới dập lửa”, ông Lê Bá Du chia sẻ.

Thêm vào đó, từ khi công an chính quy được điều động về xã, công an xã đã phối hợp cùng công an huyện tổ chức các buổi tập huấn, thường xuyên được diễn tập nên thành viên trong tổ gắn kết, phân công nhiệm vụ rõ ràng hơn.

Mỗi khi có cháy, các tổ sẽ thông tin qua nhóm Zalo.

Các xe chữa cháy được người dân hoán cải từ xe chở gỗ.

Thiếu tá Đỗ Văn Mạnh, Phó Trưởng Công an huyện Thạch Thất cho biết, Công an huyện đánh giá cao mô hình phòng cháy chữa cháy cơ sở ở xã Hữu Bằng.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả của tổ phòng cháy chữa cơ sở, Công an huyện đã có ý tưởng đưa hệ thống máy bơm, téc nước lên các xe ba bánh.

Thay vì chở gỗ của làng nghề, chiếc xe này giờ sẽ chở thêm 1 téc nước 1,2 khối, trang bị cả máy bơm công suất lớn và hệ thống lăng vòi, dụng cụ cứu nạn.

Mỗi xe chữa cháy hoán cải chỉ cần từ 2 - 3 người vận hành

Mỗi xe chở theo 1 téc nước khoảng 1,2 khối nước

Trên xe có máy bơm công suất lớn

Hệ thống lăng, vòi, dụng cụ cứu nạn được trang bị đầy đủ

Các tổ chữa cháy cơ sở thường xuyên được luyện tập

Mỗi chiếc xe ba bánh chữa cháy có giá gần 100 triệu đồng từ nguồn vốn đóng góp của người dân, tổ chức, doanh nghiệp của làng nghề.

Điểm đặc biệt của chiếc xe này là có thể luồn lách trong các ngõ sâu mà các xe phòng cháy chữa cháy chuyên dụng không thể vào được.

Đình Hiếu