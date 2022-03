Ông Nguyễn Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Từ Sơn (Bắc Ninh) bị Cơ quan An ninh điều tra bắt vì liên quan đến sai phạm đất đai.

Công an tỉnh Bắc Ninh sáng 23/11 xác nhận thông tin trên và cho biết, vụ việc đang được đơn vị báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh để thông tin đầy đủ đến báo chí trong những ngày tới.

Theo thông tin ban đầu, ông Tuấn bị bắt vì liên quan đến sai phạm đất đai diễn ra từ thời điểm ông giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Từ Sơn (nay là TP Từ Sơn).

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh và một trưởng phòng của Sở.

Giám đốc Sở Tài chính Bắc Ninh Nguyễn Kim Thoại xác nhận đơn vị mới nhận được quyết định từ cơ quan công an về việc ông Phạm Quốc Tuấn và một trưởng phòng của Sở bị bắt tạm giam. Ông Thoại cho biết, đơn vị đang làm quy trình để tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ bị bắt.

Đoàn Bổng

