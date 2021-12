50kg ma túy được chứa trong bao tải, để dưới đáy thùng sắt và phía trên là những con lươn sống lúc nhúc.

Đoàn đặc nhiệm Biên phòng phía Nam thuộc Bộ đội Biên phòng phối hợp cùng Công an TP.HCM, Công an tỉnh Long An và Đội kiểm soát chống buôn lậu, ma túy của Tổng cục Hải quan vừa khám phá vụ vận chuyển ma tuý quy mô lớn.

Lực lượng phối hợp chặn kiểm tra các xe tải

Các lực lượng đã chặn bắt ba đối tượng vào sáng 20/12 khi những người này đang chuẩn bị giao nhận hàng tại khu vực chợ Bình Điền (quận 8). Tang vật thu giữ gồm 50 gói ma tuý đá với trọng lượng 50kg và hai xe ô tô.

Theo lãnh đạo ban chuyên án, số ma túy này được chuyển theo đường tiểu ngạch từ Campuchia về Việt Nam. Nhóm đối tượng vận chuyển đã cất giấu một cách tinh vi để chuyển hàng về.

Ma tuý cất giấu trong những thùng sắt chứa những con lươn sống

Tang vật là 50kg ma túy

Cụ thể, những gói ma tuý đóng gói như những gói trà, chống thấm nước, giấu trong bao tải bỏ dưới đáy những thùng sắt và phía trên là những con lươn sống bò lúc nhúc. Nhóm đối tượng ngụy trang như chở đi giao hàng cho các tiểu thương ở chợ đầu mối lúc sáng sớm.

Cơ quan chức năng cho biết, đây là thủ đoạn mới của dân buôn ma tuý mà lần đầu phát hiện ra. Hiện các lực lượng phối hợp đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Phước An