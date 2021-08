Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Đống Đa, Hà Nội) trở thành nơi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Đây là 1 trong 10 điểm tiêm được triển khai theo mô hình của "bệnh viện dã chiến".

Trên tay cầm tờ giấy xét nghiệm sàng lọc trước khi tiêm, người dân quận Đống Đa trật tự xếp hàng vào trong sân nhà thi đấu để chờ tiêm vắc xin. Đây là một trong 10 điểm tiêm tại quận Đống Đa sau khi UBND TP Hà Nội có chỉ đạo các quận huyện đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng mở rộng trong toàn dân.

Công tác chuẩn bị đã được triển khai nhiều ngày trước để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Các điểm tiêm đều bố trí lực lượng đón tiếp công dân, người đến tiêm được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế và có ghế ngồi chờ đảm bảo giãn cách theo các quy định về phòng chống dịch.

Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức trở thành điểm tiêm chủng quy mô.

Tại các điểm tiêm, người dân sẽ được kiểm tra, đối chiếu thông tin, nếu không có trong danh sách hoặc thông tin không phù hợp sẽ được yêu cầu ra về và quay lại tiêm đúng thời gian đã được quy định.

Công tác ứng trực cấp cứu được đảm bảo với từ 1-2 tổ cấp cứu tại mỗi điểm tiêm, sẵn sàng phối hợp với các bệnh viện để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra.

Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức có sức chứa 2.000 chỗ ngồi, với hệ thống cơ sở vật chất khá tốt được trưng dụng làm điểm tiêm chủng để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Tại đây cũng đã thiết lập những vách ngăn tạo thành các ô riêng biệt, từ nơi khám sàng lọc tới nơi tiêm đều đảm bảo giãn cách.

Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định cho biết, đối với việc tiêm chủng đợt này, các phường cần rà soát chặt chẽ, đảm bảo đúng đối tượng theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 21. Lực lượng Công an, Quân đội cần phối hợp chặt chẽ đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt không để tập trung đông người tại các điểm tiêm gây mất an ninh, không đảm bảo an toàn phòng chống dịch…

Địa phương cần tăng cường bám, nắm địa bàn, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, xử lý tốt các tình huống phát sinh, tuyên truyền, hướng dẫn, đảm bảo tất cả người dân trong danh sách và đủ điều kiện đều được tham gia tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19…

Đợt tiêm này sẽ diễn ra từ ngày 2-5/8 hoặc khi hết số vắc xin được cấp tại 10 điểm tiêm.

Người đến tiêm được đo huyết áp, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế... Quy trình tư vấn sàng lọc bệnh nền được thực hiện chính xác, nghiêm ngặt.

Quận Đống Đa cũng chỉ đạo các đơn vị tránh để tình trạng ùn tắc tại vị trí khám sàng lọc trước khi tiêm. Chủ động gửi trước tờ khai y tế để người dân tự khai trước tại nhà, rút ngắn thời gian khai báo y tế tại chỗ.

Các chỗ ngồi trong nhà thi đấu được bố trí đảm bảo giãn cách.

Các dây truyền tiêm được ngăn cách để đảm bảo phòng dịch.

Loại vắc xin được tiêm cho người dân trên địa bàn quận Đống Đa lần này là AstraZeneca.

Công tác ứng trực cấp cứu được đảm bảo từ 1 đến 2 tổ cấp cứu tại mỗi điểm tiêm, sẵn sàng phối hợp với các bệnh viện để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra.

Phạm Hải - Trần Thường

