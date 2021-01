Ngày 08/01/2020, Công an tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Gian lận bảo hiểm y tế" tại Bệnh viện đa khoa Trung ương tỉnh Quảng Nam.

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Nam, Công an tỉnh Quảng Nam vừa ban hành các Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng Nguyễn Tấn Bá (SN 1972, trú P. Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ), Lương Thanh Trung (SN 1986, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1991, trú thị trấn Núi Thành) đang công tác tại Bệnh viên đa khoa Trung ương Quảng Nam (gọi tắt là Bệnh viện) về tội gian lận bảo hiểm y tế (BHYT) theo Điều 215, Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2017 đến năm 2019, các bệnh nhân bị bệnh tim mạch đến Khoa Nội tim mạch Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam để chụp động mạch vành dù kết quả chụp xác định bệnh nhân không bị hẹp động mạch vành hoặc bị hẹp nhẹ chưa đến mức phải can thiệp động mạch vành, nong và đặt giá đỡ (hay gọi là stent) nhưng bác sỹ Nguyễn Tấn Bá là Trưởng khoa Nội tim mạch của Bệnh viện chỉ đạo 2 nhân viên điều dưỡng của khoa là Lương Thanh Trung và Nguyễn Văn Sơn sử dụng thông tin cá nhân, mã thẻ BHYT của các bệnh nhân để lập khống các phiếu phẫu thuật, thủ thuật, kết quả can thiệp động mạch vành đồng thời cắt dán, chỉnh sửa hình ảnh minh họa có can thiệp động mạch vành.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn sử dụng hình ảnh của bệnh nhân khác (thực tế có can thiệp nong và đặt stent động mạch vành) để in vào đĩa DVD lưu vào hồ sơ bệnh án được lập khống, lập bản kê khống nhằm chiếm đoạt stent, vật tư y tế khác có liên quan. Theo đó, các đối tượng đã lập khống và kê thêm vật tư y tế của 21 hồ sơ bệnh án (HSBA) cho bệnh nhân, gây thiệt hại cho quỹ BHYT với số tiền gần 798 triệu đồng.

Hiện tại Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Trước đó, từ những bất thường qua số liệu đề nghị thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT cho các bệnh nhân bệnh mạch vành tại Bệnh viện trong năm 2019 và quý I/2020, BHXH tỉnh Quảng Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh, thành lập Đoàn kiểm tra chuyên đề việc thực hiện các quy định pháp luật BHYT đối với các bệnh nhân được khám, chẩn đoán và điều trị bệnh mạch vành có đặt stent tại Bệnh viện, từ ngày 8/6 - 3/7/2020.

Đối chiếu các HSBA với các chứng từ có liên quan được lưu trữ tại Bệnh viện, đồng thời xác minh thực tế với từng bệnh nhân có đặt stent động mạnh vành mà Bệnh viện đã đề nghị thanh quyết toán. BHXH tỉnh Quảng Nam đã phát hiện những sai phạm trong công tác KCB BHYT cho các bệnh nhân bệnh mạch vành và xác định dấu hiệu gian lận, trục lợi quỹ BHYT của Bệnh viện đối với việc lập HSBA đề nghị thanh quyết toán chi phí KCB BHYT cho 21 bệnh nhân nêu trên.

Trên cơ sở đó, tháng 9/2020, BHXH Quảng Nam đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vụ việc sang cơ quan Công an tỉnh để tiếp tục điều tra với các sai phạm nêu trên.

