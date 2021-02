Sáng 08/02/2021, BHXH Việt Nam tổ chức phát động chương trình “Tết ấm cho bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn - Tân Sửu 2021” tại Hà Nội.

Chương trình nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ, kết hợp hoạt động tri ân người tham gia BHYT nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021.

Chương trình được BHXH Việt Nam triển khai tổ chức đồng loạt tại các bệnh viện tuyến Trung ương và các bệnh viện tuyến tỉnh tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước cho bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn phải ở lại bệnh viện điều trị trong dịp Tết Nguyên đán; dự kiến sẽ có gần 1.000 suất quà được trao tặng đến gần 1.000 bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.

Chương trình được tổ chức nhằm: hỗ trợ các bệnh nhân tham gia BHYT có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết Nguyên đán, góp phần động viên tinh thần cho các bệnh nhân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc; phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, huy động sự chung tay, chia sẻ của công chức, viên chức, người lao động trong ngành BHXH Việt Nam và toàn xã hội, hỗ trợ những bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn, qua đó lan tỏa tính nhân văn, nhân đạo, chia sẻ của chính sách BHYT sâu rộng trong cộng đồng xã hội.

Kinh phí thực hiện chương trình được trích từ quỹ hoạt động tình nghĩa của toàn Ngành (do công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống đóng góp) và sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh tặng quà cho đại diện lãnh đạo 06 bệnh viện tuyến Trung ương.

Chương trình sẽ được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc trong các ngày 08-09/02/2021. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, BHXH Việt Nam yêu cầu: BHXH các tỉnh, thành phố căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh tại từng địa phương để linh hoạt lựa chọn phương thức tổ chức trao quà cho phù hợp.

Chương trình “Tết ấm cho bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn - Tân Sửu 2021 là một trong những hoạt động xã hội có ý nghĩa của ngành BHXH Việt Nam nhân dịp Tết đến Xuân về, tiếp nối nhiều hoạt động từ thiện, xã hội khác của toàn Ngành.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trao quà cho đại diện một số gia đình bệnh nhân BHYT tại các bệnh viện tuyến Trung ương.

Trước đó, năm 2020, trong bối cảnh bão lũ liên tiếp tại Miền Trung-Tây Nguyên, BHXH Việt Nam đã kịp thời triển khai nhiều giải pháp thiết thực như: tổ chức phát động quyên góp tự nguyện với số tiền 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ; tổ chức 5 đoàn công tác do Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn tới thăm hỏi, tặng quà và tặng thẻ BHYT cho người dân tại các vùng bị thiệt hại do bão, lũ; triển khai thí điểm tại 10 tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão, việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay thế cho thẻ BHYT bằng giấy (bị hỏng, mất do bão lũ) để đi khám chữa bệnh BHYT.

Ngoài ra, cũng trong năm qua, ngành BHXH Việt Nam đã huy động được gần 11,6 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ tự nguyện của tập thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành và nguồn ủng hộ của các nhà hảo tâm để kịp thời trao tặng gần 73,5 nghìn thẻ BHYT và 940 sổ BHXH cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thúy Ngà