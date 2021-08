Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết, Chính phủ và cả nước sốt ruột việc người dân các tỉnh rời thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách thực hiện Nghị quyết 86, chiều 16/8, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, công việc ứng phó với dịch đã rất cấp bách, rất nghiêm trọng và sứ mệnh đặt ra rất nặng nề. Do đó, phải triển khai các biện pháp hiệu quả, đồng bộ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đến thăm bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: TTĐT Đảng bộ TP.HCM

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, Chính phủ và cả nước sốt ruột về việc người dân các tỉnh rời bỏ thành phố. Ông yêu cầu các địa phương tiêm vắc xin, xét nghiệm cho người dân, sau đó liên hệ với các tỉnh, thành để tổ chức đưa bà con về đàng hoàng.

Về gói an sinh, ông Nên yêu cầu sớm triển khai, tháo gỡ vướng mắc, không để xảy ra tình trạng không biết hỏi ai. Ông cũng lưu ý, lãnh đạo chỉ đạo, điều hành, khi có chủ trương dù lớn hay nhỏ cũng phải văn bản hóa để thực hiện, có người theo dõi, uốn nắn.

Theo ông, dù đã lên kế hoạch nhưng khi triển khai có thể phát sinh nhiều vấn đề trong thực tiễn. Khi đó, các địa phương cần nhạy bén, sáng tạo để ứng phó, nếu cần thì báo cáo với người có thẩm quyền để giải quyết.

Trong phát biểu, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết, Phó thủ tướng Lê Minh Khái có trao đổi về việc thành phố có cần Trung ương hỗ trợ về lương thực, thực phẩm hay bất cứ vấn đề gì. Qua đó, ông khẳng định Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội luôn quan tâm, các địa phương nếu gặp khó khăn cần lập tức báo cáo để kịp thời được hỗ trợ.

Theo Chủ tịch TP Nguyễn Thành Phong, để đảm bảo 1 tháng giãn cách xã hội, các địa phương phải hết sức chăm lo các hộ nghèo, đảm bảo điện, nước, nhu yếu phẩm... để không người dân nào thiếu đói.

Thành phố cần phát huy vai trò các trung tâm hỗ trợ, trung tâm an sinh; phát huy mạnh mẽ đường dây nóng cứu trợ; các tổ chức thiện nguyện; hỗ trợ kinh phí thuê phòng trọ, túi an sinh để những người nghèo an tâm ở lai nơi cư trú.

TP tư tin hơn trong ứng phó dịch Covid-19

Qua nghe báo cáo và đề xuất từ các địa phương, Bí thư Thành ủy cho rằng, ông cảm thấy tất cả đều trong trạng thái tự tin hơn trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thứ nhất, ông cho rằng thành phố đã trải qua hơn 2 tháng giãn cách xã hội, có kinh nghiệm và trưởng thành hơn, càng làm càng chắc chắn, thấy có niềm tin trong từng việc mình làm. Tự tin hơn vì bây giờ đã có gói thuốc điều trị, có vắc xin tiêm cho người dân

Tự tin hơn cũng xuất phát từ việc cộng đồng xã hội cả trong và ngoài nước ủng hộ, cả Trung ương và địa phương hỗ trợ từ cái nhỏ tới cái lớn. Đây là chỗ dựa rất quan trọng để thành phố vượt qua khó khăn, tự tin chiến đấu.

“Nghị quyết 86 là mệnh lệnh hành động cho lãnh đạo và nhân dân thành phố. Chúng ta không có con đường nào để chọn lựa nữa mà phải chiến đấu từng ngày, từng giờ. Ta đang đi trong cơn bão thì phải vượt qua nó. Đó cũng là mong mỏi tột độ của Đảng bộ, nhân dân thành phố", ông Nên chia sẻ.

Theo ông, muốn có một ngày "không Covid-19" thì thành phố phải tự vượt qua bằng sức của mình. Bí thư Thành ủy cũng nhắc nhở, gần đây có tình trạng tập trung đông người tại điểm tiêm. Ông yêu cầu xử lý, không để lây nhiễm tại đây, bởi nếu có sự cố thì không có sức có thể xử lý được.

"Cuộc chiến này còn 30 ngày, phải tập trung hết sức lực để quyết tâm hành động quyết liệt vì ta phải vượt qua", Bí thư TP.HCM quán triệt.

Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu người đứng đầu các địa phương khi chỉ đạo phải trên tinh thần tập trung, thống nhất, chuyên sâu, quyết liệt, mạnh mẽ và dứt khoát. Khâu tổ chức thực hiện phải nhịp nhàng, phân công rõ người, rõ việc và thời gian hoạt động. Một số nơi đã làm tốt thì làm tốt hơn, đã quyết tâm thì càng quyết tâm cao hơn.

Ông Phong nhấn mạnh, thành phố có chiến thắng dịch bệnh hay không phụ thuộc vào sự đồng thuận của nhân dân vì sự tham gia của người dân mang tính quyết định.

Do đó, lãnh đạo thành phố đề nghị các địa phương chú tâm tuyên truyền sâu rộng, cụ thể sinh động, và thuyết phục từng địa phương, từng đơn vị, từng khu dân cư, từng người dân, để hiểu đúng đặc điểm, tình hình, nguy cơ mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, từ đó đồng thuận thực hiện trong quá trình giãn cách.

Lãnh đạo TP cho biết, các địa phương và lực lượng phòng, chống dịch đã tự tin hơn trong ứng phó với đại dịch

Ngoài ra, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đánh giá việc kiểm soát dịch thành công cũng phụ thuộc rất lớn vào việc giãn cách xã hội giữa người với người, nhà với nhà.

Ông cho rằng kiểm soát được giãn cách là tiền đề chặt đứt nguồn lây nhiễm. Vì vậy, các quận, huyện, TP Thủ Đức phải thực hiện đúng tinh thần “ai ở đâu thì ở đó”. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giãn cách xã hội hình thức, hoặc ngoài chặt, trong lỏng, nhất là các khu phong tỏa.

“Thành phố mong nhân dân hết sức vững tin, đoàn kết, chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống dịch. Đồng thời phát huy mạnh mẽ tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, tổ dân phố, khu phố là một pháo đài chống dịch. Với trách nhiệm của mình, thành phố cam kết với quyết tâm chính trị cao nhất để phấn đấu, triển khai có hiệu quả kế hoạch đề ra”, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

TP.HCM đẩy nhanh tiêm vắc xin, chăm lo lương thực và tiền trọ cho dân Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu đẩy nhanh tiêm vắc xin, chăm lo cả tiền trọ, lương thực, thực phẩm vì người lao động mất việc làm, mất thu nhập rất khó khăn khi TP kéo dài giãn cách xã hội.

Hồ Văn