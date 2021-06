Chủ homestay ở thị xã La Gi (Bình Thuận) và 2 khách ở TP.HCM bị phạt hành chính do vi phạm phòng dịch.

Chiều 6/6, ông Trần Thanh Quế, Phó Chủ tịch thị xã La Gi đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông N.V.S. (trú tại phường Bình Tân, thị xã La Gi, chủ Phố Đá Homestay) do vi phạm quy định về phòng chống dịch. Ngoài ra Công an thị xã La Gi cũng xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng đối với ông S. do không khai báo khách lưu trú tại homestay do ông này làm chủ.

Chốt kiểm dịch tại Bình Thuận

Hai khách lưu trú tại Phố Đá Homestay là N.H.A.T và H.D.B cũng bị UBND phường Bình Tân thông báo xử phạt vi phạm hành chính do không khai báo y tế đối với người từ TP.HCM đến địa phương.

Trước đó, ngày 22/5 bà N.H.A.T và ông H.D.B đi từ phường 9, quận Gò Vấp (TP.HCM) đến thuê phòng tại Phố Đá Homestay mà không khai báo y tế.

Khử khuẩn tại Phố Đá Homestay

Đến ngày 3/6, bà T và ông B bị ho, sốt 38,8 độ nên đến Trung tâm Y tế thị xã La Gi khám bệnh. Do đến từ vùng có dịch và có dấu hiệu dịch tễ nên ngành y tế thị xã La Gi đã khẩn cấp cách ly tập trung và tiến hành xét nghiệm đối với bà T và ông B. Kết quả cả hai đều âm tính lần 1.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu UBND thị xã La Gi rút kinh nghiệm trong việc quản lý người đến/về từ vùng dịch và yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm các trường hợp đến/về từ vùng dịch mà không khai báo y tế.

Lê Huân

CSGT Bình Thuận phát hiện 6 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép Qua kiểm tra, CSGT tỉnh Bình Thuận phát hiện 6 người Trung Quốc đi trên ô tô không có giấy tờ nhập cảnh.

Không hỗ trợ iframe