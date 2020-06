Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, Bộ Công an đang phối hợp với các đơn vị áp dụng đồng bộ các biện pháp để truy bắt bằng được bị can Bùi Quang Huy, TGĐ Nhật Cường.

Chiều 25/6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Tại buổi họp nhiều phóng viên đặt câu hỏi về vụ án liên quan đến công ty Nhật Cường, việc truy tìm bị can Bùi Quang Huy, việc làm rõ hành vi trốn thuế của Nhật Cường...

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, đối với vụ Nhật Cường, Bộ đang chỉ đạo cơ quan điều tra phối hợp với các cơ quan chức năng khác áp dụng đồng bộ các biện pháp để truy bắt bằng được bị can Bùi Quang Huy, TGĐ Nhật Cường.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi họp báo

Toàn cảnh buổi họp báo

Liên quan đến một số nội dung khác của vụ án, theo Thứ trưởng, cơ quan điều tra đang mở rộng, thu thập các tài liệu, nếu có căn cứ sẽ xử lý."Hiện, chúng tôi đang áp dụng tất cả các biện pháp để truy bắt bằng được Bùi Quang Huy để về xử lý trước pháp luật", tướng Quang nêu rõ. Tướng Quang cho hay, trong nhiều cuộc họp báo Chính phủ, ông đã kêu gọi Bùi Quang Huy về đầu thú để được hưởng sự khoan hồng.

"Đây là vụ án rất nghiêm trọng được Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang xác minh nếu có căn cứ xác định có vi phạm pháp luật sẽ khởi tố vụ án hoặc khởi tố bổ sung. Tất cả các thông tin này sẽ công khai thông tin cho báo chí trên cổng thông tin điện tử", tướng Quang nhấn mạnh.

Liên quan vụ án Nhật Cường, đến thời điểm hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam, truy nã hơn 10 bị can, trong đó có 4 người thuộc Sở KH-ĐT.

Trong đó, ngày 28/12/2019, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc với ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên GĐ Sở KH-ĐT và bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh văn phòng Sở KH-ĐT.

Cả hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội trả lời câu hỏi của các phóng viên

Cơ quan điều tra áp dụng mọi biện pháp để truy bắt Bùi Quang Huy

Việc khởi tố, bắt tạm giam ông Tứ, bà Hường là diễn biến mới trong quá trình Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Sở KH-ĐT TP Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Trước đó, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó GĐ Sở KH-ĐT Hà Nội, bà Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở KH-ĐT và Lê Duy Tuấn, GĐ kinh doanh công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh.

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy -TGĐ công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nhật Cường, GĐ Nhật Cường Software, hiện đang bị truy nã.

Ngày 22/1/2020, Bộ Công an tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can và ra lệnh truy nã 1 bị can khác là nhân viên công ty Nhật Cường.

Nhị Tiến