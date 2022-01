Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) giải thích nguyên nhân chậm trả căn cước gắn chíp cho người dân.

Thiếu tá Hoàng Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cho biết, đến 9h sáng 6/1 tổng đài 1900 0368 giải đáp thắc mắc liên quan đến căn cước công dân (CCCD) đã nhận gần 1.500 cuộc. Trong đó, có nhiều thắc mắc liên quan đến việc công dân đã làm CCCD gắn chíp nhưng chưa nhận được.

“Về nguyên nhân chậm trả thẻ CCCD do liên quan đến đường đi của thẻ CCCD, hiện tại C06 đã thực hiện in và trả thẻ về địa phương cho khoảng 53 triệu công dân trên cả nước”, thiếu tá Dũng thông tin.

Sáng 6/1, Cục C06 đã đưa tổng đài giải đáp thắc mắc liên quan đến CCCD vào hoạt động

Theo quy trình, sau khi in xong, một đơn vị chuyển phát trực tiếp chuyển trả về công an cấp huyện, sau đó, công an huyện chuyển cho người dân qua đường bưu điện nếu đăng ký trước hoặc chuyển về công an cấp xã để liên hệ với công dân đến lấy. Bộ Công an đã có thông báo tới công an các địa phương về việc chủ động trả hết thẻ cho người dân khi nhận từ Bộ Công an chuyển về.

Việc chậm trả thẻ của người dân còn có thể do người dân đi làm CCCD đã kê khai thông tin sai lệch với thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dẫn đến việc hai nguồn thông tin mâu thuẫn với nhau và phải điều chỉnh lại.

Đối với những thông tin công dân bị sai lệch trên hệ thống được lập danh sách gửi về công an cấp xã về nội dung cụ thể là sai những gì, sai ở đâu. Sau đó, công an cấp xã sẽ liên hệ với công dân để điều chỉnh.

Các trường hợp sai xót khi cấp, đổi CCCD sẽ được thu hồi, cấp lại

Do đó, Bộ Công an có khuyến cáo, khi thông tin bị sai công dân nên ra trực tiếp công an cấp xã để điều chỉnh lại cho phù hợp, làm sao để thông tin được thống nhất.

Vẫn theo Thiếu tá Hoàng Văn Dũng, một nguyên nhân nữa là có những trường hợp công dân đi làm dấu vân tay hoặc sinh trắc khi tiếp nhận chưa đủ điều kiện theo yêu cầu của hệ thống nên phải thu nhận lại.

Ngoài ra, việc chậm trả thẻ CCCD có thể do công dân đi khỏi nơi tạm trú dẫn đến việc liên hệ gặp rất nhiều khó khăn.

Thời gian vừa qua, Bộ Công an, Cục C06 đã có công điện gửi công an các địa phương nếu để tồn đọng các trường hợp làm CCCD thì bị xử lý nghiêm bằng nhiều hình thức kỷ luật.

Thiếu tá Dũng cho biết, về cơ bản, công an các địa phương đã trả số lượng hơn 90% thẻ CCCD cho công dân. Số còn lại mới được tiếp nhận nên còn tồn đọng trong khoảng 2-3 tuần hoặc có một số trường hợp nằm trong vướng mắc như đã nêu ở trên.

Đình Hiếu