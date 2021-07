Qua quá trình điều tra, bước đầu các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phát hiện có dấu hiệu xâm nhập trái phép để đánh cắp dữ liệu thông tin đăng ký xe luồng xanh.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an chiều nay (29/7) cho VietNamNet biết, liên quan đến việc website đăng ký nhận diện luồng xanh quốc gia cho xe vận tải bị gián đoạn, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an đã vào cuộc điều tra và có báo cáo kết quả bước đầu.

"Kết quả bước đầu cho thấy, website này do Tổng cục Đường bộ Việt Nam thuê một đơn vị xây dựng, quá trình triển khai quá gấp rút theo yêu cầu phòng chống dịch nên chưa trang bị hệ thống an ninh, tồn tại lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, tính toán sai số lượng người truy cập dẫn đến nghẽn mạng quá tải. Hiện tại chưa kết luận có hay không việc website bị tấn công mạng", Trung tướng Tô Ân Xô thông tin.

Đáng chú ý, theo Trung tướng Xô, quá trình điều tra, Cục A05 phát hiện dấu hiệu xâm nhập trái phép để đánh cắp dữ liệu thông tin đăng ký luồng xanh như số điện thoại, tên tuổi, lộ trình liên quan. Bộ Công an đang tiếp tục chỉ đạo Cục A05 phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ, khôi phục hệ thống để phục vụ công tác phòng chống dịch.

Ngày 26/7, ở chốt kiểm soát có hiện tượng phương tiện nối đuôi nhau phải quay đầu tại cầu Phù Đổng

Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) cho biết, từ ngày 26/7, địa chỉ luongxanh.drvn.gov.vn thường xuyên bị treo, cán bộ tại các Sở GTVT không thể phê duyệt hồ sơ và đơn vị vận tải không thể truy cập hệ thống để đăng ký trong nhiều giờ.

Đến sáng 27/7, Bộ GTVT đã đề nghị các chốt kiểm soát dịch trên toàn quốc tạo thuận lợi cho phương tiện chở hàng thiết yếu, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của doanh nghiệp được lưu thông đi, đến hoặc đi qua địa phương thực hiện Chỉ thị 16.

Đoàn Bổng