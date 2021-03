Bộ trưởng Công an Tô Lâm cảnh báo nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm tại TP.HCM khi có hiện tượng khan hiếm nguồn cung ma túy.

Thông tin trên được Bộ trưởng Công An Tô Lâm cho biết tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 2/2021 diễn ra sáng 2/3.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm

Theo Đại tướng Tô Lâm, dù tình hình an ninh trật tự trong tháng 2 rất phức tạp, nhất là dịp Tết Tân Sửu, nhưng ngành công an đã đảm bảo an ninh, trật tự để người dân vui xuân đón Tết.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thành tích rất lớn của ngành công an là đưa tỷ lệ tội phạm giảm 9,43% so với tháng trước. Xu hướng tội phạm đang giảm và ngành công an khuyến khích giảm gần 10%, khoảng trên 3.000 vụ phạm pháp hình sự.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, giá ma túy tại TP.HCM hiện nay đang lên cao và có vùng khan hiếm ma túy. Đây là dấu hiệu tốt của bước đầu ngăn chặn nguồn cung từ nước ngoài vào.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Tô Lâm, hiện tượng này mới chỉ có ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam. "Thu mỗi ngày cả tấn ma túy thì cũng góp phần giảm nguồn cung trong nước. Đây là tín hiệu tốt trong đấu tranh với tội phạm ma túy, tạo không khí phấn khởi chung", Đại tướng nói.

Dù nhận định việc kiểm soát tội phạm ma túy bước đầu có hiệu quả, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, giá ma túy tăng, dẫn đến các loại tội phạm khác sẽ tăng và diễn biến phức tạp hơn như ngáo đá, thậm chí giết người. Giá ma túy cao đồng nghĩa với khả năng kiếm nhiều tiền hơn, việc này có nguy cơ kích thích các đối tượng buôn bán, vận chuyển từ nước ngoài; đây cũng là thách thức lớn với ngành công an.

Cũng theo Đại tướng Tô Lâm, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng công an đã tham gia rất tích cực, huy động hơn 20.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, nhất là tại các trọng điểm như Hải Dương, Quảng Ninh…

Lực lượng công an cùng ngành y tế đã truy vết nhanh, trên diện rộng 61 tỉnh, thành. Qua đó, góp phần ngăn chặn và kiểm soát dịch hiệu quả trong thời gian vừa qua.

Hồ Văn