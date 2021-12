Lực lượng công an có mặt để cưỡng chế ngôi nhà ở quận Phú Nhuận thì bất ngờ xảy ra đám cháy khiến 4 chiến sỹ bị thương. Công an TP.HCM đang tiến hành điều ra nguyên nhân vụ cháy.

Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ cháy kỳ lạ xảy ra ở địa bàn quận Phú Nhuận khiến 4 chiến sĩ công an bị thương.

Có bốn cán bộ công an bị thương khi thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế

Sáng 8/12, lực lượng công an tập trung tại một ngôi nhà nằm tại địa bàn phường 7, quận Phú Nhuận để thi hành quyết định cưỡng chế thì bất ngờ xảy ra cháy khiến bốn chiến sĩ công an bị thương.

Bốn người này được đưa đi cấp cứu, trong đó có một người bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Công an mời những người có mặt trong ngôi nhà tại thời điểm xảy ra đám cháy đến làm việc.

Phía Công an quận Phú Nhuận đã chuyển vụ việc cho Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Phước An