Sáng nay (13/7), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công an tỉnh vào cuộc xác minh ca mắc Covid-19 về từ TP.HCM, nếu phát hiện vi phạm quy định phòng chống dịch thì xử lý nghiêm.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, làm rõ thông tin người đàn ông trở về từ TP.HCM, TP Hà Nội mắc Covid-19 bất hợp tác với lực lượng chức năng.

Theo đó, bệnh nhân 27910, tên là N.T.D (49 tuổi, trú khu dân cư Bông Sao, phường 5, Quận 8, TP.HCM) là quản lý điều hành dự án bất động sản, phát hiện mắc Covid-19 ở Quảng Nam.

Ngày 4/7, ông D. từ TP.HCM về sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN0128 lúc 12h45. Tại sân bay Đà Nẵng, kiểm dịch y tế và lực lượng chức năng đã yêu cầu ông này về cách ly tập trung 21 ngày do đến từ vùng dịch.

Người về Quảng Nam từ TP.HCM phải cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm

Ông D. không đồng ý mà xin cách ly tạm một đêm ở Đà Nẵng, chờ chuyến bay sáng hôm sau để về lại TP.HCM. Sau đó, ông về khách sạn được chỉ định cách ly phòng chống Covid-19 trên đường Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà).

Tuy nhiên, sáng 5/7, ông D. không bay vào TP.HCM mà lại đáp chuyến bay QH104 từ Đà Nẵng ra Hà Nội lúc 10h35.

Ngày 6/7, người này bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng trên chuyến bay VN171 lúc 13h25 và không đi cách ly tập trung do không phải diện bay về từ vùng dịch.

Sau đó, ông D. vào TP Hội An (Quảng Nam) lưu trú tại 1 villa ở phường Tân An đã được công ty thuê trước và khai báo y tế.

Từ tối 7/7, người này xuất hiện triệu chứng sốt. Đến ngày 10/7, vẫn còn mệt mỏi, nóng mũi, đau đầu nên ông D. liên hệ với y tế địa phương, được đưa đến Bệnh viện Vĩnh Đức lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính nCoV.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu xử lý nghiêm đối với BN 27910 theo quy định của pháp luật. Nếu kết quả xác minh, xác định người này cố tình vi phạm trong khai báo dịch tễ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng và các địa phương khác.

Trong sáng nay, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện BN 27910 đang cách ly điều trị tại BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

“Liên quan đến BN 17910, ngành y tế truy vết được 3 F1 và 22 F2. Tất cả các F1 và F2 này đã được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính”, ông Mười nói.

Thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an tỉnh đã giao cho Công an TP Hội An phối hợp với các phòng nghiệp vụ điều tra, làm rõ về hành vi của BN 27910.

“Chúng tôi sẽ điều tra, làm rõ lịch trình của BN 27910, tùy theo mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Thượng tá Long nói.

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng chiều 12/7, ông Phan Văn Sơn - Phó chánh văn phòng UBND TP cho biết, Công an thành phố đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam điều tra vụ bệnh nhân 27910 khai báo thiếu trung thực để tránh cách ly tập trung.

Điều tra 1 bệnh nhân Covid-19 bay lòng vòng qua nhiều tỉnh để trốn cách ly Công an điều tra vụ người đàn ông từ vùng dịch TP.HCM ra Đà Nẵng nhưng không muốn đi cách ly tập trung nên sau đó bay ra Hà Nội rồi quay ngược về Quảng Nam.

Lê Bằng