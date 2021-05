Một ca mắc Covid-19 ở Bình Dương trước khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 đã đến điểm bầu cử cùng hàng trăm người khác.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bình Dương, tính đến sáng nay (31/5), toàn tỉnh ghi nhận có 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 lây nhiễm trong cộng đồng, ngoài ra có 3 trường hợp khác mắc bệnh được ghi nhận tại TP.HCM nhưng có thời gian ngụ ở tỉnh Bình Dương.

Khu vực phong tỏa tại KDC Hiệp Thành 3 (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp phòng chống Covid-19 để xem xét thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội đối với các khu vực có người mắc bệnh.

Một trong những khu vực có người mắc bệnh nhiều nhất là phường Bình Chuẩn, TP Thuận An. Khu vực này có 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, là F1 của hai nữ sinh từ TP.HCM về Bình Dương thăm gia đình.

Đáng chú ý, trong số này có một trường hợp là mẹ của hai nữ sinh mắc Covid-19 đã đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người trước khi được xác định mắc bệnh.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trường hợp này làm tại Công ty cấp thoát nước Thuận An. Từ 8h đến 10h sáng 23/5, người này tới điểm bầu cử tại khu phố Bình Quới B (phường Bình Chuẩn, TP Thuân An) để bỏ phiếu. Trong khoảng thời gian này, tại đây có khoảng 300 người ở tổ bầu cử số 7 đi bỏ phiếu bầu cùng 21 người là thành viên trong tổ, tổng toàn tổ bầu cử có hơn 1.500 cử tri.

Qua truy vết, ngành y tế đã đưa 21 thành viên trong tổ bầu cử số 7 đến khu cách ly tập trung, 31 nhân viên Chi nhánh nước Thuận An phải tự cách ly tại văn phòng công ty.

Đến sáng nay, cơ quan chức năng đã lập 13 chốt kiểm soát dịch quanh khu vực này, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh.

Trong diễn biến liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng áp dụng Chỉ thị số 15 đối với TP Dĩ An, TP Thuận An, TP Thủ Dầu Môt và thị xã Bến Cát. Riêng với khu dân cư Hiệp Thành 3 (phường hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) và phường Bình Chuẩn (TP Thuận An) sẽ áp dụng Chỉ thị 16.

Xuân An

