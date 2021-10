Cho rằng bị bà Nguyễn Phương Hằng làm nhục, vu khống trong thời gian dài trên mạng xã hội, ca sĩ Vy Oanh vừa nộp đơn đến cơ quan công an đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Hằng.

Ngày 25/10, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh, SN 1984, ngụ quận 7) đã nộp đơn đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ tại quận 1, là Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương).

Theo ca sĩ Vy Oanh, từ tháng 3/2021 đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục sử dụng mạng xã hội để đăng tin, livestream đưa ra thông tin vô căn cứ, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự của nhiều cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ trong nước trong đó bao gồm cá nhân Vy Oanh.

Ca sĩ Vy Oanh đến nộp đơn tại cơ quan CSĐT Công an TP.HCM

Vy Oanh có liệt kê 7 lần (từ 16/5 đến 19/10) mà bà Hằng livestream có đề cập đến mình. Nữ ca sĩ cho rằng, bà Hằng sử dụng ngôn ngữ phản cảm, giọng điệu quy chụp vô căn cứ, nhằm bôi nhọ, vu khống, xúc phạm mình với hàng loạt từ ngữ.

Nói rõ trong đơn, Vy Oanh nêu, bà Hằng lặp lại từ “đẻ thuê” 10 lần, “làm gái bao” lặp lại 2 lần, “làm bé” lặp lại 2 lần, “giật chồng và “dựt chồng” lặp lại 3 lần, “Zĩ dãng zơ záy” (tức dĩ vãng dơ dáy) lặp lại 9 lần trong các buổi livestream…

Vy Oanh có đề cập, trước đây đã nộp đơn tố cáo bà Phương Hằng. Ngày 29/9, Vy Oanh có buổi làm việc tại Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM theo giấy mời.

Theo ca sĩ Vy Oanh, bà Hằng và một số người đã thực hiện các buổi livestream tại quận 1, quận 3 nên bà tố cáo bà Hằng đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Vy Oanh cho rằng, bà Phương Hằng có dấu hiệu của tội “làm nhục người khác”, “vu khống” và “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, nên đề nghị cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác minh thông tin để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng và những người liên quan.

Trang Nguyên