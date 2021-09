Nhóm 6: Các cá nhân, người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu do công an xã, phường, thị trấn xem xét và cấp giấy đi đường. Quy trình xét cấp giấy đi đường như sau:

Bước 1: Các đơn vị cử 1 người đại diện làm việc trực tiếp với công an phường (qua cảnh sát khu ) để cung cấp thông tin, cung cấp địa chỉ email và thực hiện xác thực email trên hệ thống với UBND phường.

Bước 2: Lập danh sách cán bộ, công chức, công vụ đề nghị cấp giấy đi đường và gửi về UBND xã, phường, thị trấn (qua email).

Bước 3: UBND các phường duyệt cấp giấy đi đường có mã nhận diện, chuyển công an phường ký, đóng dấu.

Bước 4: Công an phường trực tiếp gửi giấy đi đường có mã nhận diện tới các cơ quan, tổ chức theo địa chỉ đăng ký.