Sau khi ghi nhận 5 trường hợp nhiễm Covid-19, huyện Chương Mỹ đã cho cách ly y tế một phần của xã Thụy Hương với hơn 9.300 nhân khẩu để khoanh vùng, dập dịch.

Trước tình hình xuất hiện chùm ca bệnh tại xã Thụy Hương gồm 4 người trong 1 gia đình ở thôn Tân Mỹ, đi chợ bán rau củ quả tại chợ Đại Từ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) và 1 trường hợp là chị dâu của gia đình F0, ở cạnh nhà, xã Thụy Hương đã gấp rút triển khai các biện pháp công tác phòng chống dịch.

Lấy mẫu xét nghiệm và đưa 22 trường hợp F1 đi cách ly tập trung tại khu cách ly trường Đại học TDTT tại xã Phụng Châu, tiếp đó lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân thôn Tân Mỹ. Mở rộng điều tra F1, F2 và các trường hợp liên quan.

UBND xã Thụy Hương phun khử khuẩn và hành lập ngay các chốt kiểm soát. Ảnh: UBND huyện Chương Mỹ.

Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo phải dồn toàn lực để dập dịch tại xã Thụy Hương, trước mắt phải phong tỏa toàn xã để thực hiện công tác khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vắc xin cho toàn bộ người dân xã Thụy Hương từ 18 tuổi trở lên.

Phòng Kinh tế huyện thông báo ngay cho các công ty, doanh nghiệp tại KCN Phú Nghĩa và trên địa bàn toàn huyện tạm cho nghỉ việc đối với công nhân lao động là người Thụy Hương.

Riêng đối với xã Thụy Hương, phải nhanh chóng phối hợp với các ngành chức năng của huyện, có phương án cụ thể đảm bảo về công tác phòng, chống dịch và đảm bảo an sinh cho người dân trong thời gian thực hiện cách ly.

Lực lượng chức năng dựng rào chắn trên các tuyến đường dẫn vào xã. Ảnh: L.P

UBND huyện đã ban hành quyết định thành lập khu vực cách ly y tế tại xã Thụy Hương trong 14 ngày kể từ 8h ngày 11/9 đến 8h ngày 25/9. Khu vực cách ly gồm với 2.136 hộ, 9.375 nhân khẩu (trừ xóm Hoa Sơn thuộc thôn Chúc Đồng 1).

UBND huyện giao cho Chủ tịch UBND xã Thụy Hương tổ chức thực hiện cách ly đúng quy định, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực cách ly, kịp thời báo cáo UBND huyện những vấn đề phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo.

Công an huyện chủ trì, phối hợp với Ban chỉ huy quân sự, Trung tâm Y tế huyện và UBND xã Thụy Hương thành lập ngay các chốt kiểm soát ra, vào khu vực cách ly đảm bảo an ninh và an toàn về kiểm soát 24/7. Mọi trường hợp ngăn cản chống lại hoạt động của người thi hành công vụ tại các chốt sẽ xem xét xử lý nghiêm theo quy định.

Huyện Chương Mỹ là một trong số các quận huyện thuộc "vùng xanh" (vùng 3) theo quy định của UBND TP. Từ 6h ngày 6/9, huyện này được áp dụng biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc Chỉ thị 15 và áp dụng một số biện pháp ở mức cao (Chỉ thị 15+) để có thể tổ chức hoạt động sản xuất tại địa phương.

