Bộ Công an đặt mục tiêu từ nay đến 1/7/2021 sẽ cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân. Từ 1/1/2021, Công an một số địa phương đã bắt đầu triển khai tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD gắn chip của công dân. Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD, CCCD mẫu mới là loại có gắn chip điện tử, khác với các loại thẻ CCCD hay CMND có 12 số hiện hành. Việc tích hợp, sử dụng thông tin trên chip tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Đặc biệt, chip này không có chức năng định vị, theo dõi công dân.