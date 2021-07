Đại tá Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang vừa trao giấy khen cho 4 cán bộ Công an huyện Phú Tân giúp đỡ 2 người phụ nữ chở theo 2 trẻ em lỡ chuyến phà đêm.