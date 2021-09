TP Cần Thơ nới lỏng giãn cách, áp dụng Chỉ thị 15. Riêng 9 phường của hai quận Ninh Kiều, Cái Răng vẫn thực hiện Chỉ thị 16.

Tối 23/9, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường ban hành quyết định thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Theo đó, toàn thành phố Cần Thơ (trừ 9 phường theo danh sách) sẽ nới lỏng giãn cách, thực hiện theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 24/9 đến khi có thông báo mới.

Riêng 9 phường gồm: An Hòa, An Khánh, Cái Khế, Hưng Lợi, Tân An, Xuân Khánh (quận Ninh Kiều) và Hưng Phú, Phú Thứ, Tân Phú (quận Cái Răng) tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 24/9 đến 1/10.

Lực lượng Công an TP Cần Thơ kiểm tra giấy đi đường của người dân. Ảnh: H.Thanh

Đối với các địa phương giãn cách theo Chỉ thị 15, TP Cần Thơ yêu cầu người dân không được tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện…

Người đứng đầu chính quyền TP Cần Thơ yêu cầu, người dân không được tự ý di chuyển ra khỏi thành phố hoặc đến địa bàn có nguy cơ rất cao về tình hình dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới, trừ trường hợp cấp cứu hoặc đặc biệt khác được Chủ tịch UBND thành phố cho phép.

Người dân cũng không được phép di chuyển giữa các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 15 với nhau…

TP Cần Thơ chỉ đạo tiếp tục dừng hoạt động chợ đầu mối, truyền thống, dân sinh, tự phát.

Công an thành phố được yêu cầu phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì 11 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ thành phố.

H.Thanh