Lực lượng Đội Cảnh sát đường thuỷ (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cùng người dân đã kịp thời cứu được người đàn ông nhảy cầu tự tử.

Chiều nay (11/3), thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 9h sáng nay, người dân báo tin phát hiện một người đàn ông đi xe đạp lên cầu Bến Thuỷ 1 (nối liền Hà Tĩnh và Nghệ An) nhảy cầu tự tử.

Các chiến sĩ Đội Cảnh sát đường thuỷ lập tức đến hiện trường, phát hiện người đàn ông đang chới với giữa dòng sông Lam nên cùng người dân tiếp cận cứu người.

Anh Nguyễn V.S. được lực lượng Cảnh sát đường thuỷ cùng người dân cứu giúp lúc nhảy cầu Bến Thuỷ 1

Theo Đội Cảnh sát đường thuỷ, người đàn ông nhảy cầu Bến Thuỷ 1 biết bơi nên tự nổi theo dòng nước cách vị trí ban đầu khoảng 500m thì được giúp đỡ.

Trung uý Nguyễn Văn Đồng và các chiến sĩ trong đội cùng 3 người dân đã tiếp cận đưa người đàn ông này lên bờ an toàn.

Danh tính người đàn ông được xác định là anh Nguyễn V.S. (SN 1984, trú tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

“Lúc đưa lên bờ chân tay người này đã cứng đơ, anh em chiến sĩ đốt lửa, đắp chăn và pha nước gừng cho anh S. uống dần hồi phục sức khoẻ” - Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thuỷ thông tin.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát đường thuỷ đã lập biên bản và bàn giao anh S. cho lực lượng Công an Hà Tĩnh cùng người nhà tiếp nhận.

Quốc Huy