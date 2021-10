Toàn bộ công nhân làm việc tại công trình dự án thủy điện Rào Trăng 3 phải rút ra khỏi vùng nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất theo yêu cầu của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh TT-Huế.

Đây là nơi từng xảy ra thảm nạn sạt lở đất làm nhiều người chết, mất tích cách đây một năm.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương rút toàn bộ công nhân ra khỏi vùng nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất thuộc vùng dự án Rào Trăng 3

Chiều 13/10, thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế cho biết, vừa phát công điện khẩn gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ hồ đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn yêu cầu tập trung ứng phó bão số 8 được dự báo sẽ gây mưa to đến rất to.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 8, nên từ ngày 13 đến 14/10 trên đất liền tỉnh TT-Huế dự báo có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt được dự báo từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.

TT-Huế thực hiện lệnh cấm biển trong thời gian xảy ra bão số 8

Tiếp đến, từ ngày 15 đến 18/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, hoàn lưu bão số 8, trên đất liền tỉnh TT-Huế dự báo sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn và bão số 8, nguy cơ ngập úng cục bộ vùng trũng, khu đô thị, sạt lở vùng núi, vùng gò đồi, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế yêu cầu các địa phương theo dõi, cập nhật diễn biến đường đi của bão; tuân thủ lệnh cấm biển; quản lý chặt số ghe thuyền bãi ngang, ngăn chặn phương tiện đánh bắt cỡ nhỏ ra khơi khi thời tiết xấu.

Nghiêm cấm người và phương tiện di chuyển trên tuyến đường 71 này khi có mưa bão

Các địa phương phải chủ động các phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, ven biển, cửa sông, ven sông, ven sông suối, các công trình đang thi công, các vùng thấp trũng, ngập úng để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân; hướng dẫn người dân đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 và an toàn thiên tai tại các địa điểm sơ tán, khu cách ly, các chốt kiểm dịch; phương án hỗ trợ an toàn cho người dân đi từ vùng dịch trở về các địa phương đi qua địa phận tỉnh trong khi có bão, lũ.

Ngoài ra, yêu cầu các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công công trình giao thông, xây dựng, thủy lợi, thủy điện, công trình hạ tầng phải có phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cán bộ nhân viên, người lao động; chủ động phương án khơi thông dòng chảy và đảm bảo an toàn phương tiện, thiết bị, vật tư thi công.

Các vùng sạt lở ven sông, ven biển tỉnh TT-Huế cũng được cảnh báo để các địa phương có phương án di dời dân đến nơi an toàn

Riêng đối với thuỷ điện Rào Trăng 3, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương rút toàn bộ công nhân ra khỏi vùng nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất.

Chủ đầu tư phải lập danh sách và báo cáo Sở Công thương, UBND tỉnh TT-Huế đối với một số nhân viên được phép trú lại bảo vệ thiết bị, vật tư, vật liệu công trình trong thời gian mưa lũ; đồng thời, nghiêm cấm người và phương tiện di chuyển trên tuyến đường 71 khi có mưa bão.

Các chủ hồ chứa tại TT-Huế nhận được yêu cầu tập trung ứng phó bão số 8 dự báo gây mưa to đến rất to, sẵn sàng điều tiết nước khi có mưa lớn ở thượng nguồn

Theo đại diện Công ty CP thủy điện Rào Trăng 3, các hạng mục xây dựng tại nhà máy phát điện Rào Trăng 3 đã hoàn thiện, nên từ nhiều ngày trước, chủ đầu tư đã cho rút công nhân xây lắp ra khỏi công trường, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động.

Khu vực dự án thủy điện Rào Trăng 3 hiện chỉ còn hơn 10 công nhân, nhân viên kỹ thuật được phép ở lại thực hiện chức năng vận hành nhà máy, bảo vệ an toàn đập, tài sản. Số người làm việc còn lại tại Rào Trăng 3 (chủ yếu là chuyên gia kiểm định an toàn đập) đã rút về trú tại nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 4 ở bên dưới và di chuyển về đồng bằng.

Tái diễn sạt lở ta luy dương do mưa lớn. Đất đá đổ xuống lòng Quốc lộ 49B gây khó khăn, nguy hiểm cho giao thông đi lại qua xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, TT-Huế

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế cũng đã thông báo cảnh báo các vị trí có nguy cơ sạt lở trong đợt mưa lớn, nguy cơ bão lụt, đặc biệt là ở khu vực huyện Phong Điền, vùng đồi núi dọc tuyến đường 71 từ xã Phong Xuân đến các công trình thủy điện Rào Trăng 3, 4 và A Lin B1, B2.

Bão số 8 cách Hà Tĩnh 640km, tăng tốc hướng về đất liền Bão số 8 dự báo di chuyển theo hướng Tây rồi Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-30km. Sau khi đi vào vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ thì có khả năng suy yếu dần về cường độ.

