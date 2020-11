Chiều 6/11, nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Tiền Giang đã có văn bản chỉ đạo Công an huyện Cái Bè tổ chức họp xử lý kỷ luật các cán bộ CSGT do bị tố cáo có hành vi tiêu cực, nhận mãi lộ.