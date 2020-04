Thành ủy TP HCM, Tỉnh ủy Sóc Trăng, Hải Dương và tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Sóc Trăng: Ngày 27/4, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Sáu đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chuẩn y ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Công an tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Sáu trao quyết định và chúc mừng Đại tá Nguyễn Minh Ngọc.

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc có hơn 5 năm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đầu tháng 2/2020, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc đã được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng thay cho Đại tá Lê Minh Quang được Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Tô Thị Bích Châu chúc mừng ông Lâm Đình Thắng và bà Triệu Lệ Khánh

TP HCM: Liên quan đến công tác nhân sự ở các địa phương, chiều 27/4, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về điều động và chỉ định ông Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bình Thạnh tham gia BCH, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 9 nhiệm kỳ 2015-2020. Quyết định có hiệu lực từ 1/5.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động và chỉ định bà Triệu Lệ Khánh, ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Tổ quốc Việt Nam TP HCM tham gia BCH, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh nhiệm kỳ 2015 – 2020. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/5.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng trao quyết định và chúc mừng bà Ngô Thị Thanh Hòa

Hải Dương: Ngày 27/4, ông Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc điều động bà Ngô Thị Thanh Hòa, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH đến công tác tại UB Kiểm tra Tỉnh ủy từ ngày 1/5 để đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy, khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đó, ngày 27/3, BCH Đảng bộ tỉnh khóa 16 đã bầu bổ sung bà Ngô Thị Thanh Hòa giữ chức ủy viên UB Kiểm tra Tỉnh ủy. UB Kiểm tra Tỉnh ủy bầu bà Hòa giữ chức Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy. Kết quả bầu cử đã được Ban Bí thư Trung ương chuẩn y.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân trao quyết định và chúc mừng ông Võ Hoàn Hải.

Khánh Hòa: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Võ Hoàn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vạn Ninh giữ chức Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 4/5.

