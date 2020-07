Các tỉnh Cà Mau, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Hậu Giang và TP Đà Nẵng vừa trao các quyết định về công tác cán bộ.

Cà Mau: Chiều 3/7, Công an tỉnh Cà Mau đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao quyết định và chúc mừng Đại tá Phạm Minh Lũy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải và Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định và chúc mừng Đại tá Phạm Minh Lũy, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thừa Thiên Huế: Ngày 3/7, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu đã trao quyết định chuẩn y Thượng tá Ngô Nam Cường, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ chức vụ ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu trao quyết định và chúc mừng Thượng tá Ngô Nam Cường

Trước đó, Bộ Quốc phòng đã quyết định bổ nhiệm Thượng tá Ngô Nam Cường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thay Đại tá Nguyễn Hồng Sơn nghỉ hưu theo chế độ.

Đà Nẵng: Ngày 3/7, đồng chí Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP đã trao quyết định của Chủ tịch UBND TP bổ nhiệm ông Lương Công Tuấn, Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra TP giữ chức vụ Chánh Thanh tra TP, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh trao quyết định và chúc mừng ông Lương Công Tuấn

Bình Định: Ngày 3/7, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã trao các quyết định: Điều động Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn Cao Thanh Thương đến nhận công tác tại BQL Khu Kinh tế tỉnh và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế tỉnh Bình Định.

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Trần Văn Phúc giữ chức Quyền Giám đốc Sở đến khi bổ nhiệm Giám đốc Sở.

Lãnh đạo tỉnh trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm chức vụ mới

Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, trực thuộc Sở NN&PTNT Nguyễn Thị Tố Trân giữ chức Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh.

Bổ nhiệm Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đinh Văn Lung giữ chức Quyền Trưởng ban đến khi bổ nhiệm Trưởng ban Dân tộc tỉnh.

Hậu Giang: Chiều 3/7, UBND tỉnh đã tổ chức trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh, thời hạn 5 năm.

Ông Trần Thanh Lâm, sinh ngày 10/1/1974, quê quán ở huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang).

Ông Trần Thanh Lâm

Lãnh đạo UBND tỉnh đã trao quyết định kỷ luật hành chính đối với ông Lưu Ngọc Đông, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh với hình thức khiển trách. Trước đó, ông Đông đã bị BCH Đảng bộ tỉnh quyết định thi hành kỷ luật về mặt Đảng cũng với hình thức khiển trách.

Cùng ngày, ông Đông nhận quyết định điều động về nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang.

Theo VGP