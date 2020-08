Tuần qua, Tỉnh ủy Bến Tre, Phú Yên, Quảng Bình đã tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định, chuẩn y nhân sự quân đội, công an tham gia cấp ủy địa phương.

Tại hội nghị đột xuất về công tác cán bộ, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Võ Văn Hội, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã bầu ông Võ Văn Hội giữ chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với số phiếu tín nhiệm cao.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi mong muốn ông Võ Văn Hội với vị trí phụ trách của mình sẽ tiếp tục đoàn kết cùng với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lương Minh Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Đại tá Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an Phú Yên tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại tá Phan Thanh Tám (SN 1967), quê quán huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Phú Yên từ tháng 6/2020. Trước đó, từ năm 2016, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Liên quan đến công tác nhân sự của Đảng, trong tuần, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ định Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đó, ngày 26/6, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình thay Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh được Bộ trưởng Bộ Công an điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.

Bộ Quốc phòng triển khai quyết định của Chủ tịch nước cho 10 sĩ quan Bộ Quốc phòng chiều 18/8 đã triển khai quyết định của Chủ tịch nước cho các sỹ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại trụ sở Liên hợp quốc, Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan.

Theo VGP