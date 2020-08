Sáng nay (13/8), hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao quyết định về việc chỉ định Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an Nghệ An tham gia làm Ủy viên BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chúc mừng Đại tá Võ Trọng Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị Giám đốc Công an tỉnh trên cương vị công tác mới, luôn phát huy năng lực, phẩm chất, đoàn kết cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chúc mừng Đại tá Võ Trọng Hải.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Võ Trọng Hải bày tỏ đây là vinh dự, tự hào, cũng là trách nhiệm lớn lao trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà và hứa sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng hết mình cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo để Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng Nghệ An ngày càng phát triển.

Trước đó, Bộ trưởng Công an đã điều động Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an Hà Tĩnh đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An từ ngày 1/7.

Theo VGP