Bộ Công an điều động Đại tá Bùi Quang Thanh Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.