Tại Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 15, các Bộ trưởng Quốc phòng cam kết thúc đẩy an ninh, an toàn hàng hải, tự do hàng hải; giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông.