Bộ Công an vừa tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo công an một loạt tỉnh thành và một số cơ quan đơn vị.

Đó là các tỉnh thành: Đà Nẵng, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Điện Biên, Cao Bằng và Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết định và chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận

Ngày 4/5, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Công an đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm

Ngày 4/5, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Công an đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Phan Công Bình, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng thời, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn trao quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Trang, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang chúc mừng Đại tá Nguyễn Giang Nam

Ngày 4/5, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá, PGS.TS Nguyễn Giang Nam, Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn trao quyết định và chúc mừng Thượng tá Sầm Minh Hồ

Ngày 4/5, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Sầm Minh Hồ giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Thắng

Cũng trong ngày 4/5, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã trao quyết định của Bộ trưởng điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng, Cục Cảnh sát điều tra về ma túy giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trao quyết định cho Đại tá Phan Văn Dũng

Ngày 4/5, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã trao quyết định của Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Phan Văn Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng và Giám đốc Công an tỉnh Vũ Hồng Văn chúc mừng các tân Phó giám đốc Công an tỉnh

Cùng ngày, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố và trao các quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ

Theo đó, Bộ trưởng Công an quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Quang Nhân, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai;

Điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Trưởng phòng hướng dẫn và điều tra tội phạm về ma túy, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo VGP