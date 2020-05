Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an thay Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh nhận nhiệm vụ mới.

Bộ Công an sáng nay tổ chức lễ công bố và trao các quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ tại Cục An ninh chính trị nội bộ.

Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao quyết định thôi giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ đến nhận công tác tại Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng đối với ông Nguyễn Khắc Khanh kể từ ngày 1/6.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định cho Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh

Đồng thời, trao quyết định về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến, Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ thay Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh giữ chức vụ Cục trưởng từ ngày 1/6.

Thứ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh và Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến, ghi nhận những công lao đóng góp, thành tích đã đạt được của 2 cán bộ.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định cho Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến

Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh và Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng...

Trên cương vị mới, Thứ trưởng Lương Tam Quang mong muốn 2 cán bộ tiếp tục phát huy những ưu điểm, thành tích đã đạt được, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt công tác.

Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh từng giữ chức Cục trưởng Cục An ninh thông tin truyền thông, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến từng giữ chức Phó cục trưởng Cục An ninh văn hóa, thông tin, truyền thông, Bộ Công an, Cục trưởng Cục An ninh truyền thông, Bộ Công an; Cục trưởng Cục An ninh Văn hóa, thông tin, truyền thông - Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

Thành Nam - Ảnh: Bộ Công an