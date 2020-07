Tại Công an tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Chiều ngày 30/6, tại Công an tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công an tổ chức lễ công bố, thông báo các quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Thái Hồng Công, Phó GĐ Công an tỉnh Quảng Ninh nhận và giữ chức vụ GĐ Công an tỉnh Lạng Sơn. Quyết định có hiệu lực từ 1/7.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết định tân GĐ Công an tỉnh Lạng Sơn

Bộ Công an cũng công bố quyết định nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu đối với đại tá Nguyễn Trung Thực, GĐ Công an tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, thông báo quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Vũ Hồng Quang, Phó GĐ Công an tỉnh Lạng Sơn giữ chức vụ GĐ Công an tỉnh Cao Bằng. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7.

Tại Công an tỉnh Cao Bằng, Bộ Công an thông báo quyết định về điều động thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, GĐ Công an tỉnh Cao Bằng đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành đã chúc mừng các cán bộ vinh dự được Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao sự cống hiến, đóng góp của các cán bộ trong quá trình công tác, góp phần ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành bày tỏ sự tin tưởng, trên mỗi cương vị công tác, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, các đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn thử thách lập nhiều chiến công, thành tích.

Thành Nam