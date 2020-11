Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho rằng, đã đến lúc cần xử lý hình sự những người sử dụng giấy tờ, chứng chỉ giả kể cả cán bộ công chức.

Tại phiên chất vấn chiều nay (9/11), Bộ trưởng Công an Tô Lâm trả lời về tình trạng mua bán giấy tờ giả trên mạng và tình trạng giả mạo các trang website quảng bá các dịch vụ làm giấy tờ, chứng chỉ giả diễn ra công khai.

Ông cho biết các lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều tổ chức, băng nhóm sản xuất, đường dây làm giấy tờ giả, chứng chỉ giả có quy mô rất lớn, có vụ thu đến 1.500 mẫu dấu và công cụ, máy móc phục vụ làm con dấu giả, giấy tờ giả.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận có thể thực hiện hầu hết công đoạn làm giấy tờ, chứng chỉ giả, từ chế tạo phôi bằng, con dấu trên tài liệu...Các đối tượng sẵn sàng làm giả tất cả loại giấy tờ, chứng chỉ giả, kể cả bằng tốt nghiệp các trường đại học, bằng lái xe giả.

Theo Bộ trưởng Công an, những loại đối tượng này gồm 2 nhóm: làm giấy tờ giả để lừa đảo và làm giấy tờ, chứng chỉ giả phục vụ cho tuyển dụng, đánh giá cán bộ.

“Ngay trong đội ngũ cán bộ nhiều người sử dụng giấy tờ giả”, Đại tướng Tô Lâm cho biết.

Về giải pháp, ông cho rằng cần tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo cơ quan chức năng và người dân về phương thức mua bán giấy tờ; tiến hành rà soát việc sử dụng các văn bằng, chứng chỉ giả và xử lý nghiêm.

“Trước đây với người sử dụng giấy tờ giả chỉ nặng về xử lý hành chính, ít khi xử lý hình sự, chúng tôi thấy đã đến lúc cần xử lý hình sự”, Bộ trưởng Công an kiến nghị và dẫn chứng việc dùng giấy phép lái xe giả có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Trong cán bộ công chức cũng nặng nhiều về xử lý hành chính nhưng đã làm về giấy tờ giả cũng phải xử lý hình sự.

Tín dụng đen vẫn còn "đất" hoạt động

Về tín dụng đen, Bộ trưởng thông tin trong những năm 2018-2019, Bộ Công an đã trấn áp rất mạnh các đối tượng liên quan và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cho đến nay, loại tội phạm này đã được kiềm chế, nhiều chỗ đối tượng không dám hoạt động, dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng.

Tuy nhiên, tình hình tiềm ẩn nhất là cho vay qua mạng internet và nhu cầu tín dụng đen còn nhiều nên bọn tội phạm vẫn còn "đất".

Nêu các giải pháp, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cần duy trì khí thế tấn công mạnh tội phạm tín dụng đen như thời gian vừa qua đã triển khai. Thực hiện đúng chỉ thị của Thủ tướng phân công trách nhiệm cụ thể từng ngành xử lý tín dụng đen.

Về pháp luật, Bộ trưởng đề nghị khẩn trương có hướng giải quyết những khó khăn liên quan để xử lý tội phạm tín dụng đen. Ông phân tích: trong quan hệ vay tín dụng và thỏa thuận mức lại thông thường là quan hệ dân sự đồng ý giữa bên vay và cho vay. Vi giữa dân sự và hình sự khoảng cách rất mong manh, đi quá phạm vi việc đó, có dấu hiệu lừa đảo hoặc mức lãi mới thuộc phạm vi hình sự.

Về lĩnh vực ngân hàng, kiến nghị cần đa dạng hóa các hình thức cho vay tiêu dùng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, siết chặt quản lý tín dụng, không để đối tượng lợi dụng nguồn tiền từ ngân hàng đưa ra hoạt động tín dụng đen, xây dựng hành lang pháp lý để quản lý tín dụng cho vay qua internet.

Trả lời chất vấn về tội phạm ma túy, Đại tướng Tô Lâm nêu bối cảnh năm 2020 có rất nhiều khó khăn trong cách ly xã hội do dịch bệnh, nhưng tội phạm ma túy vẫn hoạt động rất mạnh. Dẫn số liệu thống kê từ Bộ Công an, ông cho biết tỷ lệ phát hiện và xử lý các vụ ma túy tăng so với 2019 là 30%, thu giữ trên 700 kg heroin, gần 4 tấn và 2,2 triệu viên ma túy tổng hợp.

Việc đấu tranh với loại tội phạm này đang đứng trước ba thách thức lớn.

Trước hết, áp lực về ma túy ở nước ngoài rất lớn không chỉ ở vùng Tam Giác Vàng mà sản xuất ma túy tổng hợp trong nước cũng rất lớn. “Chúng tôi đã tập trung xử lý nhưng chưa ngăn chặn được nguồn cung ở nước ngoài vào”, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ.

Trong khi đó, trong nước, thống kê có hơn 325.000 người nghiện ma túy có hồ sơ nhưng con số thực tế, theo Bộ trưởng Công an, lớn hơn rất nhiều. Điều này cho thấy công tác cai nghiện, sử dụng ma túy còn vấn đề.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Công an cho biết còn khó khăn, vướng mắc về pháp luật nên Bộ Công an đang trình Quốc hội sửa đổi Luật Phòng chống ma túy để khắc phục vấn đề này trong thời gian tới.

Giải pháp được đại tướng Tô Lâm đưa ra là tiếp tục chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, đề nghị Quốc hội sớm thông qua Luật phòng chống ma túy, tiếp tục giải quyết, ngăn chặn các nguồn cung, nguồn cầu trong nước.

