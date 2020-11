Phát biểu kết luận phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội đánh giá sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, với tinh thần tiếp tục đổi mới, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Đã có 122 lượt ĐBQH chất vấn, có 6 ĐB chất vấn 2 lần, 41 lượt ĐB tranh luận. Các thành viên Chính phủ, trong đó có 3 Phó Thủ tướng và 15 Bộ trưởng, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC đã trực tiếp trả lời chất vấn về các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý, điều hành của mình.

Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội cũng đã trả lời chất vấn trực tiếp ĐBQH.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết luận phiên chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ, phiên chất vấn đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, có sự trao đổi, tranh luận sôi nổi để làm rõ thêm những vấn đề mà ĐBQH và cử tri quan tâm. Các ĐBQH đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ các báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng và đi thẳng vào nội dung chất vấn.

Các thành viên Chính phủ, các vị trưởng ngành cơ bản đã trả lời rõ, thẳng thắn về kết quả đạt được; về những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, nhận trách nhiệm và có giải pháp cụ thể để khắc phục trong tương lai.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng cho hay có những vấn đề trả lời chưa đáp ứng được yêu cầu của ĐB, chưa làm rõ được trách nhiệm nên còn có ý kiến tranh luận, trao đổi lại.

Qua phiên chất vấn cho thấy, cơ bản việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội đã được Chính phủ, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC nghiêm túc, chủ động triển khai thực hiện với nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ, quyết liệt. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện có hiệu quả các yêu cầu của Quốc hội, tạo sự chuyển biến góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội giao đã được thực hiện đạt hoặc vượt yêu cầu đề ra.

Kết quả đó được ĐBQH, cử tri, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Qua các báo cáo và nội dung chất vấn tại kỳ họp này cho thấy, bức tranh tổng thể trong việc triển khai thực hiện các yêu cầu của Quốc hội là toàn diện, có chiều sâu, kết quả tích cực là chủ đạo.

"Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhận thấy còn có nhiều nội dung, nhiều chỉ tiêu, yêu cầu chưa đạt, chưa giải quyết dứt điểm hoặc vẫn còn có những khó khăn, vướng mắc. Cần tiếp tục có giải pháp căn cơ để triển khai khắc phục"- Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Có những vấn đề đã được Quốc hội yêu cầu nhiều lần nhưng chuyển biến còn chậm, chưa đạt kết quả đề ra. Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế có cả khách quan và chủ quan. Trong đó, có nguyên nhân bất cập trong chính sách pháp luật, từ tổ chức thực hiện, từ việc thiếu nguồn lực. Nhưng cũng có những nguyên nhân xuất phát từ tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị của đội ngũ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội ghi nhận sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, của các bộ, ngành trong việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, trả lời chất vấn và tiếp thu ý kiến của ĐBQH.

Quốc hội đề nghị Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, các bộ, ngành liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn thành các yêu cầu được Quốc hội đề ra cũng như những giải pháp đã nêu tại phiên chất vấn hôm nay.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này đã thành công tốt đẹp, tinh thần chung của phiên chất vấn đó là dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng.

Kết quả phiên chất vấn hôm nay sẽ là cầu nối giữa 2 khóa Quốc hội XIV và XV, chuyển tải những nỗ lực, trách nhiệm của Chính phủ, của các bộ, ngành trong công tác chỉ đạo, điều hành và trách nhiệm của các ĐBQH khóa XIV trong việc theo dõi, giám sát.

Thể hiện vai trò, chức năng của Quốc hội trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra của cả nhiệm kỳ, tạo động lực, khí thế mới để đất nước ta tiếp tục phát triển bền vững trong những nhiệm kỳ tiếp theo.

Trần Thường - Thu Hằng - Duy Tiến