Số phận của 2 dự luật do Bộ Công an soạn thảo được lấy ý kiến ĐBQH còn nhiều ý kiến trái chiều, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định “đây là cả tiến, cả lùi”.

Tại họp báo sau bế mạc kỳ họp Quốc hội chiều nay (17/11), trả lời báo chí về số phận của 2 dự luật do Bộ Công an soạn thảo, được lấy ý kiến ĐBQH vì còn nhiều tranh luận trái chiều, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định “đây là cả tiến, cả lùi”.

Có tiến, có lùi

Đối với dự Luật Bảo đảm an toàn trật tự giao thông đường bộ, ông Phúc cho biết đây là nội dung liên quan đến vấn đề an ninh trật tự, an toàn giao thông. "Trước tình trạng mỗi năm chúng ta phải chứng kiến hàng ngàn người chết vì tai nạn giao thông, Chính phủ sốt ruột muốn tìm giải pháp cho công tác quản lý tốt hơn".

Tuy nhiên, quá trình xây dựng luật gấp nên cần thời gian xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, còn quy trình rất đúng, bảo đảm đủ điều kiện trình Quốc hội.

“Tôi cho rằng cả tiến cả lùi, đây là vấn đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông, trật tự an ninh xã hội, cần thêm thời gian để đánh giá kỹ lưỡng. Chúng tôi rất cầu thị, sau đó xin ý kiến ĐBQH, làm cơ sở cho Ban soạn thảo, Chính phủ tiếp thu, hoàn chỉnh dự án Luật này.

Đây mới là bước cho ý kiến, chưa phải bước thông qua nên rất cần xem xét đề xuất ĐBQH thế nào”, Tổng Thư ký Quốc hội nói.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Theo ông Phúc, trong phiếu lấy ý kiến, ngoài việc đồng ý hay không đồng ý còn có việc xin ý kiến những vấn đề rất cụ thể. Các nội dung này được chuyển toàn bộ cho Chính phủ tiếp thu, hoàn thiện.

Đối với dự Luật Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở với mục đích muốn bảo đảm giữ gìn trật tự an ninh cơ sở, nhưng qua phát biểu của các ĐBQH còn nhiều vấn đề cần đánh giá tác động, liên quan đến lực lượng, kinh phí…

“Chúng tôi đã chuyển kết quả lấy phiếu ý kiến của ĐBQH cho Chính phủ, cơ quan soạn thảo để chuẩn bị cho lần sau”, ông Phúc thông tin.

Theo Tổng thư ký Quốc hội, "số phận" các dự luật này kỳ tới có trình hay không là do Chính phủ quyết định.

Đại biểu chưa bao quát hết nội dung của dự luật

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng - An ninh, cũng có những nhìn nhận lùi - tiến khác nhau. Cho nên việc các ĐB tranh luận như hôm nay là rất bình thường.

Ông Hồng lý giải, "lùi ở chỗ lâu nay khi một dự án luật được đưa vào chương trình, được thẩm tra, cho ý kiến, tiếp thu, giải trình và sẽ được thông qua. Nhưng lần này không như vậy, nên nếu so với trước đây là lùi”.

Nhưng "tiến ở chỗ", trong hoạt động lập pháp có tồn tại câu chuyện về chất lượng dự án luật. Tiến ở chỗ thái độ của các ĐBQH tranh luận, thảo luận để đi đến thống nhất xin ý kiến ĐBQH thể hiện trách nhiệm, cách làm việc thực hiện đổi mới của Quốc hội.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng- An ninh

“Sau này trách nhiệm liên quan đến hoạt động này phải rút kinh nghiệm”, thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng nói.

Báo chí tiếp tục đặt câu hỏi đến thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng về cảm xúc của ông khi gặp phản ứng của nhiều ĐBQH qua việc lấy ý kiến thăm dò khi tách 2 luật từ luật giao thông đường bộ. Ông có gặp khó khăn khi vừa thực hiện nhiệm vụ của ĐBQH và vừa là một cán bộ Công an biệt phái?

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng khẳng định phát biểu “không phải tư tưởng ăn cây nào rào cây đấy”. Với kinh nghiệm 15 năm làm công an ngành giao thông nên ông khẳng định “có thực tiễn về vấn đề này”.

2 dự án luật này chuẩn bị trong điều kiện kỳ họp cuối cùng, tài liệu rất nhiều, có những nội dung các ĐB tiếp cận một số nội dung nhưng chưa bao quát toàn bộ.

“Về các dự án luật thì tài liệu rất là nhiều. Có thực tế là có những đại biểu tiếp cận chỉ một vài nội dung, chứ chưa quan tâm nhiều đến các nội dung khác. Như thảo luận hôm qua thì nhiều đại biểu chỉ quan tâm đến việc tách hay nhập và giấy phép lái xe thôi.

Cảm xúc là tôi hơi tiếc là các đại biểu chưa bao quát hết được nội dung 2 dự án luật" ĐB Nguyễn Thanh Hồng chia sẻ.

Thu Hằng - Thành Nam