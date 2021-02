Trong thời khắc bước sang năm mới, chiều nay (11/2), Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ công an đang làm nhiệm vụ.

Trung tâm thông tin chỉ huy là đầu mối thuộc Phòng tham mưu Công an TP Hà Nội. Trung tâm này có nhiệm vụ tổ chức công tác trực ban, xử lý, truyền đạt lưu trữ các loại thông tin liên quan đến an ninh trật tự (ANTT). Trung tâm thông tin có 31 cán bộ, chiến sĩ (CBCS).

Năm 2020, trung tâm đã tham mưu Công an TP triển khai công tác trực ban, trực chiến và chế độ thông tin báo cáo phục vụ bảo đảm ANTT.

Trung tâm tiếp nhận khoảng 40.000 cuộc gọi người dân phản ánh về tình hình ANTT, cháy nổ qua hệ thống tổng đài 113, 114. Giải quyết 13.500 tin 113; 450 vụ cháy, 720 vụ chập cháy cột điện; hơn 1.200 sự cố liên quan cháy nổ; 230 tin cứu nạn, cứu hộ.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hà Nội thăm Trung tâm chỉ huy tác chiến Công an TP Hà Nội.

Đặc biệt, trung tâm còn quản lý trang facebook của Công an TP, thu hút hơn 33,6 triệu lượt tiếp cận, gần 20 triệu lượt tương tác, bình luận, chia sẻ bài viết.

Chúc Tết, động viên và giao nhiệm vụ cho CBCS trung tâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá, Trung tâm thông tin công an TP có chức năng, nhiệm vụ và cơ chế vận hành đúng xu thế phát triển công nghệ thông tin, điều hành thông minh.

Khẳng định vai trò của trung tâm, Bí thư Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Muốn có đánh giá, quyết định phải có thông tin; muốn có quyết định chính xác, kịp thời thì phải có thông tin đầy đủ, xác thực, chính xác. Không có thông tin thì không thể quyết định được gì. Với đặc thù thủ đô có diện tích rộng, dân số đông, nhiều tính chất phức tạp, nên trung tâm có vai trò ý nghĩa lớn".

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc gặp mặt cuối năm.

Nói về sứ mệnh, tầm nhìn “luôn chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, ông Vương Đình Huệ lưu ý, công an thủ đô nói chung và CBCS trung tâm nói riêng phải chủ động, nắm bắt sâu sát địa bàn.

Qua báo cáo của lãnh đạo Công an TP, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho rằng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phòng chống tội phạm là 3 vấn đề quan trọng cùng với đó trung tâm còn kết nối camera thuộc lĩnh vực khác dẫn đến lượng thông tin tiếp nhận lớn.

Bí thư Hà Nội kỳ vọng với kết quả đã đạt được, Ban Giám đốc Công an TP cần tiếp tục quan tâm hiện đại hóa hơn nữa hệ thống tiếp nhận thông tin của trung tâm cả về phương tiện, con người.

Qua thực tiễn công tác phòng chống dịch Covid-19, Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ cũng gợi ý trung tâm nghiên cứu thiết lập mạng lưới cơ sở dữ liệu, tích hợp với các cấp, các ngành để giám sát an ninh, an toàn các khu vực cách ly tập trung, khách sạn được trưng dụng cách ly…

Với phương châm “ai ở đâu ăn Tết ở đó”, số người còn ở lại Hà Nội đông hơn nên người đứng đầu Thành ủy lưu ý nhiệm vụ ứng trực của Công an TP đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo ANTT.

Chúc mừng, ghi nhận những cố gắng, kết quả mà CBCS Công an TP đạt được trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ gửi tới toàn thể lực lượng Công an TP và gia đình lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Sau đó, Bí thư Hà Nội đến chúc Tết các chiến sĩ 141 đang làm nhiệm vụ tại chốt Trần Hưng Đạo - Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm).

Bí thư Vương Đình Huệ mừng tuổi cán bộ, chiến sĩ ứng trực tại trung tâm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ thăm hỏi, động viên các chiến sĩ CSGT.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh mừng tuổi cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Trần Thường - Phạm Hải