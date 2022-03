Ngày 23-24/3, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tiếp tục tổ chức phiên họp khẩn lần thứ 11 để thảo luận về tình hình Ukraine, tập trung vào tình hình nhân đạo.

Tham dự và phát biểu gồm Phó Chủ tịch thay mặt cho Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, và đại diện hơn 60 nước, tổ chức khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc một lần nữa khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ, không sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc phát biểu tại cuộc họp.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang bày tỏ chia sẻ sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế về tình hình nhân đạo do chiến sự gây ra tại Ukraine; đồng thời nhấn mạnh, ưu tiên cấp bách và hàng đầu hiện nay là cần tập trung vào việc dừng chiến sự, bảo vệ thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu, triển khai các hoạt động nhân đạo và sơ tán công dân.

Đại sứ cũng khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với nỗ lực nhân đạo của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, các cơ quan Liên Hợp Quốc, các nước trong khu vực, các đối tác quốc tế và sẵn sàng đóng góp cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc đối với Ukraine trong điều kiện và khả năng cho phép.

Đại sứ nhấn mạnh đối thoại, đàm phán giữa các bên liên quan cần được triển khai để tìm giải pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và tính đến lợi ích, quan tâm của các bên liên quan.

Đêm qua theo giờ Việt Nam, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã nối lại phiên họp khẩn đặc biệt về vấn đề Ukraine, đây là cuộc họp do Ukraine và 22 quốc gia khác cùng ký tên đề nghị triệu tập. Nội dung cuộc họp lần này hướng tới các vấn đề nhân đạo trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Lần họp này có 70/193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đăng ký phát biểu. Trước cuộc họp, các quốc gia thành viên Liên hợp quốc nhận được 3 dự thảo nghị quyết về vấn đề Ukraine.

Dự thảo đầu tiên do Pháp và Mexico đề xuất, được Ukraine ủng hộ, yêu cầu Nga ngừng chiến dịch quân sự và kêu gọi hỗ trợ những hậu quả nhân đạo. Dự thảo thứ hai của Nga đưa ra tại Hội đồng bảo an, tập trung vào bảo vệ thường dân, hỗ trợ hoạt động nhân đạo, không bao gồm vấn đề chính trị. Dự thảo thứ ba do Nam Phi đề xuất vừa nhắc tới hỗ trợ các hoạt động nhân đạo, vừa kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, đối thoại để đạt được hòa bình.

Thành Nam