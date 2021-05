Đại tá Nguyễn Trọng Dũng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long. Đại tá Đoàn Minh Lý giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục An ninh Nội địa (Bộ Công an).

Ngày 12/5, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị, công bố quyết định của Bộ trưởng về việc điều động, bổ nhiệm công tác cán bộ tại Công an tỉnh Vĩnh Long.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định của Bộ trưởng bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa Đại tá Nguyễn Trọng Dũng cùng Đại tá Đoàn Minh Lý. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Đại tá Đoàn Minh Lý, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long được điều động, giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục An ninh Nội địa (Bộ Công an).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của Đại tá Đoàn Minh Lý trong thời gian công tác tại Công an tỉnh Vĩnh Long và chúc mừng Đại tá Nguyễn Trọng Dũng vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời tặng hoa chúc mừng Đại tá Dũng và Đại tá Lý nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Đại tá Nguyễn Trọng Dũng sinh năm 1966; quê xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.

Đại tá Đoàn Minh Lý sinh năm 1964; quê huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Ông Bùi Văn Nghiêm làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Ngày 7/5, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Hoài Thanh