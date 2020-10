Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, Cà Mau phải sáng suốt lựa chọn cán bộ tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có tính kế thừa, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành.

Sáng 27/10, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận trong nhiệm kỳ qua, Cà Mau đã được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản nghị quyết đại hội đề ra.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau. Ảnh: BTC

Đại tướng Tô Lâm đồng tình, thống nhất với các nội dung nêu trong báo cáo chính trị và đánh giá cao tinh thần kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, rất trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh Cà Mau.

Đại tướng Tô Lâm đánh giá, tuy đạt được nhiều thành tích nhưng Cà Mau vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục.

Ông đề nghị: “Đại hội tập trung thảo luận kỹ, phân tích thật sâu sắc những hạn chế, yếu kém, làm rõ nguyên nhân và xác định những chủ trương, giải pháp thật cụ thể, để khắc phục trong thời gian tới”.

Đại tướng Tô Lâm cũng gợi mở và nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm để Đại hội thảo luận.

Theo Đại tướng, Đảng bộ Cà Mau phải luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.Thực hiện nghiêm túc Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền...

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, Đại tướng Tô Lâm cho rằng, Cà Mau cần tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch để khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế của tỉnh Cà Mau.Tăng cường liên kết vùng, kết nối với các tỉnh trong khu vực và TP HCM, gắn phát triển tỉnh Cà Mau trong tổng thể phát triển vùng và trong vai trò một “cực tăng trưởng” của ĐBSCL.

Đại tướng Tô Lâm cũng chỉ đạo Cà Mau phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nhất là bảo đảm an sinh xã hội.

Ảnh: BTC

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, đồng thời sáng suốt lựa chọn các cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có tầm nhìn bao quát, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, có tính kế thừa, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới, cùng với Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội tạo thành tứ giác phát triển ở khu vực phía Bắc.

Hoài Thanh