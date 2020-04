Bộ Quốc phòng, Bộ Công an vừa tổ chức các hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Trung tướng Vũ Hải Sản chủ trì hội nghị bàn giao chức danh Hiệu trưởng Trường quân sự Quân khu 3

Dưới sự chủ trì của Trung tướng Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu 3, Trường quân sự Quân khu 3 đã tổ chức hội nghị bàn giao chức danh Hiệu trưởng nhà trường.

Theo quyết định Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tá Trần Minh Tuấn, nguyên Hiệu trưởng Trường quân sự Quân khu 3 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Quốc phòng; Đại tá Trịnh Văn Ngọ, nguyên Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng giữ chức Hiệu trưởng Trường quân sự Quân khu 3.

Trung tướng Nguyễn Quang Cường chủ trì hội nghị bàn giao chức danh Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 350

Dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3, Sư đoàn 350, Quân khu 3 đã tổ chức hội nghị bàn giao chức danh Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn.

Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Vũ Đình Kiên, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 395 được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Sư đoàn 350 thay Đại tá Phạm Xuân Kha nghỉ hưu theo chế độ.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 đã trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu chỉ định Đại tá Vũ Đình Kiên tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy, đảm nhiệm Bí thư Đảng ủy Sư đoàn 350 nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại tá Phan Nguy Ngọc được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang

Bộ Công an vừa phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang và Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại 3 điểm cầu: Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ và Công an tỉnh Hà Giang.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Phan Huy Ngọc, thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang;

Điều động và bổ nhiệm Đại tá Hầu Văn Lý, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Đại tá Hầu Văn Lý được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an

Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quý Vương và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn ghi nhận những cống hiến, sự trưởng thành trong suốt quá trình công tác của Đại tá Hầu Văn Lý tại Công an tỉnh Hà Giang và mong rằng với cương vị công tác mới ông sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đối với Đại tá Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang bày tỏ sự tin tưởng với bản lĩnh chính trị vững vàng, bề dày kinh nghiệm trong công tác, ông Ngọc sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác được giao, đặc biệt là trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng, Cục Đào tạo, Bộ Công an

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng, Cục Đào tạo, Bộ Công an.

Ông Nguyễn Anh Tuấn được đào tạo cơ bản, đã có 17 năm công tác tại Cục Đào tạo, sau đó được lãnh đạo Bộ Công an luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang.

