Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án tổ chức và hoạt động của lực lượng An ninh trên không, đề án thành lập đồn công an tại các sân bay trọng điểm.

Ngày 1/3, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ủy ban này.

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ghi nhận một số kết quả nổi bật trong năm 2021 như: Không để xảy ra vụ việc an ninh hàng không, an toàn hàng không nghiêm trọng, tạo môi trường an ninh ổn định cho hoạt động hàng không dân dụng; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì hội nghị ngày 24/2. Ảnh: VGP

Hiện tượng xác nhận nhân thân sai quy định (để đi tàu bay) đã được chấn chỉnh triệt để. Các sự cố uy hiếp an toàn xảy ra đã được Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp và các yếu tố ảnh hưởng nhằm đưa ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa, chú trọng đến việc giám sát công tác khắc phục sau khi xảy ra sự cố của các tổ chức, đơn vị.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng lưu ý một số hạn chế, tồn tại. Trong đó, công tác tổ chức diễn tập đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng cấp ngành/tỉnh chưa được duy trì thực hiện thành nề nếp. Vẫn còn tình trạng ách tắc hành khách tại một số sân bay do thiếu kiểm soát, việc sử dụng giấy tờ xác nhận nhân thân không đúng...

Tổ chức lại lực lượng kiểm soát an ninh hàng không

Trong các nhiệm vụ năm 2022, Phó Thủ tướng lưu ý, phối hợp tổ chức tập huấn, huấn luyện, hội thảo chuyên môn về an ninh hàng không cho các cơ quan, đơn vị trong hệ thống, bảo đảm an ninh hàng không và ngành hàng không, hình thức tổ chức phù hợp tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19;

Cùng với đó, tổ chức kiểm tra liên ngành về công tác phối hợp bảo đảm an ninh hàng không, phòng chống khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng đối với các địa phương có cảng hàng không, sân bay phù hợp tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19;

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tổ chức diễn tập cấp quốc gia đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng theo kế hoạch được duyệt; tổ chức đánh giá rủi ro an ninh hàng không, thực hiện biện pháp giảm thiểu rủi ro an ninh hàng không...

Về tổ chức lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo tổ chức lại lực lượng kiểm soát an ninh hàng không để cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không theo thông lệ quốc tế và thực hiện nhiệm vụ chính trị theo quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc độc lập, thống nhất, chuyên nghiệp, không cổ phần hóa, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung. Đồng thời, làm việc với Bộ Nội vụ để thẩm định việc thành lập lực lượng kiểm soát an ninh hàng không theo quy định.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp và đề xuất Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xây dựng cơ chế, quy định mở các khóa đào tạo chính quy trong hệ thống học viện, nhà trường của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cho các đối tượng là chỉ huy, quản lý, điều hành lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, giám sát viên an ninh hàng không của ngành hàng không.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng phương án ứng phó tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng. Phân định rõ trách nhiệm về việc giám sát, cưỡng chế hạ cánh khẩn cấp đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ vi phạm vùng hoạt động hàng không dân dụng...

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án tổ chức và hoạt động của lực lượng An ninh trên không, đề án thành lập đồn Công an tại các cảng hàng không, sân bay trọng điểm.

Với các tỉnh thành, Phó Thủ tướng lưu ý khắc phục tình trạng “cò mồi”, “taxi dù” hoạt động ngang nhiên, trái phép tại các cảng hàng không, sân bay. Đồng thời xây dựng kế hoạch khẩn nguy đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, mua sắm vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, tài liệu và đảm bảo các điều kiện khác để thực hiện nguyên tắc 4 tại chỗ theo quy định...

Thu Hằng