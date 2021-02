Chiều nay, 7/2, Thủ tướng đã đến thăm hỏi, động viên, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh nội địa, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an).

Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng.

Sau khi nghe lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) báo cáo tình hình, nói chuyện với các cán bộ, chiến sĩ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ, trong lúc cả nước vui Xuân đón Tết thì lực lượng CSHS “căng mình” đấu tranh tội phạm hình sự vì đây là dịp tội phạm dễ lợi dụng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi ân cần đến lực lượng Công an nhân dân, “chia sẻ khó khăn, vất vả với các đồng chí và tin tưởng rằng với bản lĩnh, truyền thống, nhất định các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lực lượng Cảnh sát hình sự. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thời gian qua, lực lượng CSHS không ngừng lớn mạnh, lập nhiều thành tích, trước hết là làm tốt công tác thưm mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều văn bản về phòng chống tội phạm hình sự.

Đã tập trung, giải quyết tốt các chuyên đề đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là tín dụng đen, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức…

Thủ tướng nêu rõ, năm 2021 là năm đầu bắt tay vào việc tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII trên các lĩnh vực. Và để tổ chức triển khai tốt Nghị quyết của Đảng thì người dân phải có cuộc sống bình yên, “an toàn cho người dân là quan trọng nhất”.

“Chúng ta phải nhận thức một điều là bên cạnh thành quả đã đạt được thì trong thực tiễn còn nhiều loại tội phạm hình sự”, Thủ tướng lưu ý, đặc biệt, còn có các băng nhóm hình sự ở một số địa bàn. Yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Công an nhân dân, trong đó có CSHS rất nặng nề, “trong bất kỳ tình huống nào, các đồng chí phải giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước”, “không có hòa bình, ổn định, không có an toàn cho người dân thì không thể nói đến phát triển”.





Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khi tới thăm cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát hình sự. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng yêu cầu tăng cường đấu tranh các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, bảo đảm cho cả năm nay, đặc biệt trong dịp nhân dân vui Xuân đón Tết tuyệt đối an toàn.

Lực lượng CSHS chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt chức năng tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng chống tội phạm. “Năm nay, mục tiêu các đồng chí đặt ra là giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2020, đây là mục tiêu khó khăn, các đồng chí cần tổ chức thực hiện đồng bộ mới đạt được”, Thủ tướng chia sẻ. Do đó, cần huy động sức mạnh tổng hợp, toàn dân tham gia, nếu chỉ một mình lực lượng CSHS “đơn thương độc mã” thì khó.

Cần tiếp tục mở các đợt tấn công, trấn áp tội phạm theo chuyên đề, theo thời điểm, triệt phá các băng nhóm tội phạm, không được để tội phạm lộng hành.

Thủ tướng nêu rõ, xây dựng lực lượng CSHS, Cục CSHS là đơn vị tinh nhuệ, hiện đại và hình ảnh người CSHS của Việt Nam thực sự là quả đấm thép trong đấu tranh phòng chống tội phạm, thực sự là nỗi khiếp sợ, là khắc tinh của tội phạm, “làm đến đâu là thành công đến đó”, giữ gìn bình yên, niềm tin của nhân dân.

“Những vụ án hình sự diễn ra mà chúng ta điều tra, khám phá kịp thời, nhanh, hiệu quả thì niềm tin của nhân dân rất lớn”, Thủ tướng bày tỏ. “Lãnh đạo cũng ấn tượng, có nhiều thư khen về các vụ việc mà các đồng chí đã làm”.

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh nội địa, đơn vị được thành lập năm 2018 theo đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Bộ Công an.

Thời gian qua, Cục đã kịp thời phát hiện, bóc gỡ, vô hiệu hóa 98 đối tượng, bắt, xử lý 58 đối tượng cầm đầu, cốt cán, hoạt động manh động, nguy hiểm, không còn khả năng giáo dục, cảm hóa; đấu tranh phá rã 15 nhen nhóm phản động, không để hình thành, công khai hóa tổ chức chính trị đối lập ở trong nước; tổ chức rà soát, kiểm danh, kiểm diện 1.251 đối tượng; gọi hỏi, đấu tranh răn đe hơn 700 đối tượng có hành vi soạn thảo, tán phát thông tin xấu, độc hại, chống phá Đại hội Đảng trên không gian mạng…





Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm hỏi, động viên, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh nội địa. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh nội địa, Thủ tướng đánh giá cao Cục làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về xây dựng thể chế, pháp luật, chính sách về công tác an ninh, đã quán triệt tinh thần “an ninh chủ động”, trong đó có việc đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, không để xảy ra phức tạp, dù nhỏ nhất.

Cục An ninh nội địa đã phối hợp với lực lượng khác triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, các phương án, các kế hoạch nghiệp vụ, kể cả đấu tranh răn đe, bóc dỡ các đối tượng phản động; vô hiệu hóa âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt tổ chức đấu tranh có hiệu quả chiến dịch chống phá Đại hội của tổ chức phản động.

Bước vào năm 2021 với nhiều nhiệm vụ quan trọng, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các Hiệp định thương mại tự do có hiệu lực; nhiều thế lực thù địch, cơ hội chính trị tiếp tục chống phá đất nước, nhất là sử dụng các kệnh mạng xã hội..., nên nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng công an nhân dân hết sức nặng nề. Năm nay cũng là năm bầu cử HĐND các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội, Thủ tướng lưu ý sớm phát hiện và loại bỏ các đối tượng cơ hội chính trị cố tìm cách tham gia vào các cơ quan bộ máy của nhà nước; lợi dụng tình hình tôn giáo, dân tộc cố tình đưa ra các tình huống phức tạp gây bất ổn an ninh trật tự.

Trong mọi tình huống phải luôn đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, chống diễn biến hòa bình, cách mạng màu…





Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Ảnh: VGP/Quang Hiếu



Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Theo báo cáo do Tư lệnh, Thiếu tướng Trần Hải Quân trình bày, năm qua, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn 1.740 cuộc, lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước; 21 đoàn khách cấp cao quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam, 141 sự kiện chính trị quan trọng. Nổi bật là bảo vệ an toàn các hoạt động thuộc khuôn khổ năm ASEAN 2020, AIPA 41, các Hội nghị Trung ương, kỳ họp Quốc hội… Đặc biệt là phối hợp với các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vừa diễn ra vào tháng 1/2021.

Đánh giá cao thành tích của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Bộ Tư lênh Cảnh vệ đã làm tốt 4 việc: bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các mục tiêu cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng và các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam, không để xảy ra sơ suất lớn.

Năm 2021, chúng ta bước vào triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, tổ chức sự kiện quan trọng là bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp, SEA Games 31… Thủ tướng yêu cầu tập trung bảo vệ tuyệt đối các an toàn các đối tượng cảnh vệ, các sự kiện quan trọng này.

Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đối tượng cảnh vệ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

“Các đồng chí cần xây dựng và bổ sung hoàn thiện các phương án bảo vệ, bám sát mọi đối tượng, mục tiêu, địa bàn bảo vệ cả trên không, mặt đất và dưới lòng đất, trong đó, tập trung là khu vực Trung tâm chính trị Ba Đình”, Thủ tướng nêu rõ.

Ứng dụng tốt tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác cảnh vệ. Xây dựng lực lượng cảnh vệ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng nòng cốt, trực tiếp bảo vệ các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các mục tiêu quan trọng. Coi trọng việc rèn luyện thể chất, tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ như giỏi võ thuật, giỏi bắn súng…, đồng thời nắm vững pháp luật, ngoại ngữ để phục vụ tốt yêu cầu công tác.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống, chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an nhân dân, nhất là dịp Tết Nguyên đán.

