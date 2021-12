Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28-29/12.

Tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Saleumxay Kommasith đã đồng chủ trì cuộc Tham vấn chính trị cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Lào lần thứ 8.

Hai bên vui mừng nhận thấy, trong thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào vẫn duy trì đà phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón, đồng chủ trì tham vấn chính trị với Bộ trưởng Ngoại giao Lào.

Tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục được tăng cường với nhiều hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, đặc biệt là chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tháng 8/2021 và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào tháng 12/2021, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ song phương.

Hợp tác an ninh, quốc phòng phát triển tích cực, góp phần giữ vững an ninh, ổn định cho mỗi nước. Hợp tác kinh tế hai nước vẫn giữ vững đà tăng trưởng tích cực trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục gây nhiều tác động tiêu cực tới kinh tế thế giới và khu vực. Kim ngạch thương mại hai chiều 11 tháng đầu năm 2021 đạt hơn 1,2 tỷ USD, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Hai bên đã dành cho nhau sự hỗ trợ, chia sẻ quý báu và kịp thời trong ứng phó dịch Covid-19, thể hiện sinh động mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Hai bên cũng không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác về giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường tuyên truyền thế hệ trẻ hai nước và quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Hai Bộ trưởng nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác song phương, kết quả các chuyến thăm cấp cao hai nước; cũng như tích cực phối hợp chuẩn bị tốt cho các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, các cơ chế hợp tác quan trọng giữa hai nước và các hoạt động kỷ niệm “Năm Đoàn kết, Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”.

Hai Bộ trưởng đánh giá cao hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao ngày càng được đẩy mạnh trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao giai đoạn 2021-2025, cũng như các cơ chế hợp tác thường niên và các hình thức trao đổi phong phú khác giữa các đơn vị của Bộ Ngoại giao hai nước.

Hai Bộ trưởng cũng thông báo cho nhau về chính sách đối ngoại của mỗi nước, đồng thời tin cậy chia sẻ quan điểm, đánh giá sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có môi trường chiến lược tại Châu Á - Thái Bình Dương, hợp tác trong ASEAN và phát triển tiểu vùng.

Bộ trưởng Saleumxay Kommasith trao quà lưu niệm cho Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn.

Hai bên đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN trong các cấu trúc khu vực; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; trong đó có việc duy trì lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông; chủ động và tích cực chia sẻ thông tin, trao đổi quan điểm và phối hợp lập trường ở tất cả các kênh và các cấp, góp phần nâng cao vị thế quốc tế của mỗi nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Saleumxay Kommasith khẳng định Lào sẽ ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025; khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công như CLV, CLMV, ACMECS...

Ngày 29/12, Bộ trưởng Ngoại giao Lào sẽ cùng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đồng chủ trì Hội nghị tổng kết mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo – Đen-xa-vẳn và cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Nguyễn Minh Vũ đồng chủ trì cuộc họp đoàn đại biểu biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 31.

Trần Thường