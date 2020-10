Trong phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM sáng nay (18/10), nguyên Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, ông rất hạnh phúc khi Đại hội Đảng bộ thành công tốt đẹp.

Chỉ khoảng 5 phút phát biểu đầy xúc động, nguyên Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện nhân cho biết: “Hôm nay với tôi là một ngày hạnh phúc vì Đại hội đại biểu Đảng bộ TP đã thành công tốt đẹp, như lời chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng”.

Ông Nhân chia sẻ, 50 năm trước trong hoàn cảnh chiến tranh ông nhập ngũ ở Lạng Sơn, luôn đau đáu với câu hỏi: “khi nào hết chiến tranh, nếu còn sống thì sống ở đâu, làm việc gì…”

"Sau chiến tranh, khi giải ngũ tôi về sống cùng gia đình và làm việc tại TP.HCM. Đặc biệt, trong hơn 3 năm làm Bí thư Thành ủy tôi thấy mình đã trả lời được cho các câu hỏi trước đây. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn đồng bào TP đã cưu mang gia đình tôi, cưu mang tôi được làm việc tại TP mang tên Bác Hồ”, ông Nhân xúc động chia sẻ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP đã có lời tri ân đối với Ban Chấp hành khóa X và nguyên Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.

Theo ông Phong, trong 5 năm qua, những kết quả tốt đẹp mà TP đạt được là sự nỗ lực không ngừng phấn đấu của Ban Chấp hành khóa X, của nhân dân và Đảng bộ TP…

“Tại Đại hội này, do yêu cầu công tác đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng nhiều đồng chí khác không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, nhưng những đóng góp của các đồng chí là rất to lớn cho sự phát triển chung của TP. Chúng tôi xin trân trọng những đóng góp to lớn đó”, ông Phong nói và đặc biệt dành lời tri ân cho nguyên Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.

Theo ông Phong, thời gian làm việc tại TP.HCM ông Nguyễn Thiện Nhân luôn trăn trở, tìm tòi để cùng nhân dân, Đảng bộ TP giữ vừng vai trò đầu tàu kinh tế của TP, qua đó để lại nhiều dấu ấn của mình.

Là người khởi xướng, đề xuất nhiều giải pháp phù hợp để phát triển TP, nhất là trong việc đề xuất Nghị quyết đặc thù (NQ 54) được Quốc hội thông qua, định hình để ra đời đề án khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.

Là người luôn đề cao vai trò làm chủ của nhân dân, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của nhân dân…

Cùng lãnh đạo tập thể Ban Thường vụ khắc phục hậu quả và ra được Nghị quyết xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Làm tốt vai trò hạt nhân của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa X, lãnh đạo TP phát huy mạnh mẽ, tận dụng thời cơ để triển khai có hiệu quả trên các lĩnh vực của TP.

“Chúng tôi luôn xem anh Hai Nhân là người anh để học hỏi phong cách làm việc. Thời gian tới chúng tôi mong được sự quan tâm của anh nhiều hơn trên cương vị mới”, ông Phong chia sẻ.

Hồ Văn