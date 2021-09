Hôm nay 19/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã tới thăm, động viên và trao quà hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh An Giang.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao quà ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho tỉnh An Giang với tổng giá trị gần 14 tỷ đồng. Trong đó, Văn phòng Chủ tịch nước và cá nhân Phó Chủ tịch nước ủng hộ 5.000 bộ kit test nhanh Covid-19 và 5 căn nhà tình nghĩa; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ túi "An sinh Công đoàn" cho công nhân lao động tỉnh An Giang trị giá 4 tỷ đồng; Tập đoàn T&T hỗ trợ 30.000 bộ kit test nhanh Covid-19.

Trong đợt công tác này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Tây Ninh và Thành phố Cần Thơ với tổng số tiền trị giá gần 35 tỷ đồng.

Tại buổi tiếp nhận, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, sự chi viện, giúp đỡ của nhiều bộ, ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, góp phần giúp An Giang phòng, chống dịch; đồng thời, thay mặt các tầng lớp nhân dân và Đảng bộ tỉnh An Giang cảm ơn sự quan tâm, động viên, chia sẻ kịp thời của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và Đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước đối với tỉnh An Giang.

Tính từ ngày 15/4 đến 16 giờ ngày 18/9, toàn tỉnh An Giang có hơn 3.600 trường hợp mắc Covid-19 (trong đó, có 10 trường hợp tái dương tính). Số đang điều trị gần 1.400 trường hợp; số khỏi bệnh gần 2.000 trường hợp và đã có 29 trường hợp tử vong do Covid-19.

Hiện nay, toàn tỉnh An Giang đang thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với các biện pháp tăng cường; trong đó, còn một vài xã, phường áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 được siết chặt hơn, nên cơ bản đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đang tập trung mọi nhân lực, vật lực… nỗ lực kiểm soát tình hình dịch bệnh tại các ổ dịch mới; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm…để người dân an tâm thực hiện các quy định phòng, chống dịch. Quyết liệt, bảo vệ “vùng xanh”, siết chặt, thu hẹp “vùng đỏ”, kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn, quyết đẩy lùi dịch trong thời gian sớm nhất. Phó Chủ tịch nước động viên, tặng quà bệnh nhi nhân dịp Tết Trung thu Phó Chủ tịch nước hy vọng các bệnh nhi sẽ tiếp tục cố gắng, kiên cường cùng với các y, bác sỹ điều trị bệnh để sớm được trở về bên gia đình, được đi học trở lại...

