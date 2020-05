Đại tá Trần Phú Hà, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam hôm qua có buổi làm việc với Công an tỉnh Thanh Hóa về công tác nhân sự.

Ông thông báo quyết nghị của Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về chủ trương cho thực hiện quy trình điều động Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đến nhận công tác tại Bộ Công an.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam làm việc với Công an Thanh Hóa

Đồng thời, cho thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm Đại tá Trần Phú Hà, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Kết quả, 100% cán bộ trong Ban Giám đốc, BCH Đảng ủy Công an tỉnh tín nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung đến nhận công tác tại Bộ Công an và thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm Đại tá Trần Phú Hà giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá.

Trước đó, tháng 8/2018, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị (Bộ Công an) được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thay Thiếu tướng Trịnh Xuyên về nghỉ chế độ.

Lê Dương