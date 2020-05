Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp nhận và bổ nhiệm Đại tá Trần Thanh Trà giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao quyết định và tặng hoa Đại tá Trần Thanh Trà

Đại tá Trần Thanh Trà năm nay 52 tuổi, có trình độ thạc sĩ luật chuyên ngành phòng, chống tội phạm, cao cấp lý luận chính trị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Thanh Trà hứa sẽ nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt công tác tham mưu, theo dõi trong lĩnh vực an ninh, nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Cho biết đây là lần đầu tiên được giao nhiệm vụ ngoài ngành công an, Đại tá Trà mong muốn được sự hỗ trợ của Thành ủy và tập thể cán bộ, chuyên viên Ban Nội chính Thành ủy để bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đảm bảo, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Theo VGP